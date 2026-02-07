Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán
El primer ministro de Israel dio a conocer su próxima visita a EE.UU. en un comunicado oficial donde reafirmó que considera que cualquier negociación debe incluir "el cese del apoyo al eje iraní".
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington para tratar la situación de las negociaciones recientemente anunciadas entre Estados Unidos e Irán.
“El primer ministro considera que cualquier negociación debe limitar los misiles balísticos e incluir el cese del apoyo al eje iraní”, indicó este sábado la oficina del primer ministro israelí en un comunicado oficial.
Netanyahu tenía previsto visitar Washington desde el 18 al 22 de febrero, pero la reunión fue reprogramada la semana pasada a petición del mismo premier, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el portal Axios.
Además, este mismo sábado se informó que el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, visitaron el USS Abraham Lincoln, el portaaviones enviado la semana pasada a la zona como forma de presión al régimen iraní.
Witkoff y Kushner también fueron los encargados de liderar la delegación estadounidense que participó en las negociaciones con Irán celebradas el viernes en Omán.
Como consignó CNN, la visita sirve como un claro recordatorio de que, si bien EE.UU. e Irán reanudaron las conversaciones, la Casa Blanca aún mantiene un importante despliegue militar en la zona.
Esta presencia se ha intensificado en las últimas semanas, mientras Trump consideraba opciones para atacar a Teherán, aunque no hay indicios de que se haya tomado alguna decisión para seguir adelante con las opciones analizadas.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.