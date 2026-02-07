Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington para tratar la situación de las negociaciones recientemente anunciadas entre Estados Unidos e Irán.

“El primer ministro considera que cualquier negociación debe limitar los misiles balísticos e incluir el cese del apoyo al eje iraní” , indicó este sábado la oficina del primer ministro israelí en un comunicado oficial.

Netanyahu tenía previsto visitar Washington desde el 18 al 22 de febrero, pero la reunión fue reprogramada la semana pasada a petición del mismo premier, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el portal Axios.

Además, este mismo sábado se informó que el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, visitaron el USS Abraham Lincoln, el portaaviones enviado la semana pasada a la zona como forma de presión al régimen iraní.

Witkoff y Kushner también fueron los encargados de liderar la delegación estadounidense que participó en las negociaciones con Irán celebradas el viernes en Omán.

Today, Adm. Brad Cooper, Commander of U.S. Naval Forces Central Command, Jared Kushner, and I met with the brave sailors and Marines aboard the USS Abraham Lincoln, her strike group, and Carrier Air Wing 9 who are keeping us safe and upholding President Trump’s message of peace… pic.twitter.com/7Kc4XZuBY6 — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 7, 2026

Como consignó CNN, la visita sirve como un claro recordatorio de que, si bien EE.UU. e Irán reanudaron las conversaciones, la Casa Blanca aún mantiene un importante despliegue militar en la zona.

Esta presencia se ha intensificado en las últimas semanas, mientras Trump consideraba opciones para atacar a Teherán, aunque no hay indicios de que se haya tomado alguna decisión para seguir adelante con las opciones analizadas.