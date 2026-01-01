SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Ni con armas ni oprimiendo”: Papa León XIV llama a la paz mundial en el inicio de 2026

    León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como papa, tras su elección en mayo pasado. Durante la misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, celebrada en la basílica de San Pedro.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    “Ni con armas ni oprimiendo”: Papa León XIV llama a la paz mundial en el inicio de 2026

    El Papa León XIV hizo un llamado por la paz este jueves 1 de enero de 2026 durante una misa en la Basílica de San Pedro, con motivo de la 59.ª Jornada Mundial de la Paz. El pontífice enfatizó que el mundo no se salvará con armas ni “condenando, oprimiendo o eliminando a hermanos y hermanas”, sino “mediante el esfuerzo incansable por comprender, perdonar, liberar y aceptar a todos, sin cálculos y sin miedo”.

    León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como papa, tras su elección en mayo pasado. Durante la misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, celebrada en la basílica de San Pedro, subrayó que la apertura del 2026 representa una oportunidad para cada persona de vivir “una vida nueva” marcada por la capacidad de perdonar.

    “El mundo no se salva afilando espadas”, añadió León XIV, quien destacó la importancia del perdón, el entendimiento y de “acoger a todos”.

    “Ni con armas ni oprimiendo”: Papa León XIV llama a la paz mundial en el inicio de 2026 HANDOUT

    El papa estadounidense, de la orden agustina, hizo referencia a San Agustín al señalar que uno de los “rasgos fundamentales” de Dios es “la total gratuidad de su amor”, que se manifiesta en un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

    La ceremonia contó con la presencia de embajadores de numerosos países acreditados ante el Vaticano. Los diplomáticos recibieron el mensaje del Papa para la paz mundial, titulado La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante, que fue distribuido a mediados de diciembre en diez idiomas.

    Más sobre:PapaLeon XIVConflictos MundialesGuerrasVaticanoAño Nuevo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción

    UDI solicita a la CIDH pronunciarse por llamados a movilización del Partido Comunista ante gobierno de Kast

    Chile envía sus condolencias tras incendio que afectó a bar en Suiza durante año nuevo y que dejó al menos 40 muertos

    Caso Bruma: ratifican sanciones gravísimas y cancelan licencia del capitán de “El Cobra”

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Lo más leído

    1.
    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    2.
    Petro afirma conocer que Trump bombardeó una fábrica de drogas en Venezuela

    Petro afirma conocer que Trump bombardeó una fábrica de drogas en Venezuela

    3.
    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX

    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX

    4.
    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    5.
    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sunderland vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sunderland vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción
    Chile

    Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción

    UDI solicita a la CIDH pronunciarse por llamados a movilización del Partido Comunista ante gobierno de Kast

    Chile envía sus condolencias tras incendio que afectó a bar en Suiza durante año nuevo y que dejó al menos 40 muertos

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”
    El Deportivo

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    “No todo resultó como soñábamos”: la sentida carta en año nuevo de Aníbal Mosa por el complejo centenario de Colo Colo

    Anthony Joshua es dado de alta tras el accidente de tránsito que dejó dos muertos en Nigeria

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”
    Cultura y entretención

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX
    Mundo

    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX

    “Ni con armas ni oprimiendo”: Papa León XIV llama a la paz mundial en el inicio de 2026

    Mamdani jura como alcalde de Nueva York utilizando ejemplares del Corán y dando énfasis al transporte público

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar