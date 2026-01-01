“Ni con armas ni oprimiendo”: Papa León XIV llama a la paz mundial en el inicio de 2026

El Papa León XIV hizo un llamado por la paz este jueves 1 de enero de 2026 durante una misa en la Basílica de San Pedro, con motivo de la 59.ª Jornada Mundial de la Paz. El pontífice enfatizó que el mundo no se salvará con armas ni “ condenando, oprimiendo o eliminando a hermanos y hermanas ”, sino “mediante el esfuerzo incansable por comprender, perdonar, liberar y aceptar a todos, sin cálculos y sin miedo”.

León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como papa, tras su elección en mayo pasado. Durante la misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, celebrada en la basílica de San Pedro, subrayó que la apertura del 2026 representa una oportunidad para cada persona de vivir “una vida nueva” marcada por la capacidad de perdonar.

“El mundo no se salva afilando espadas”, añadió León XIV, quien destacó la importancia del perdón, el entendimiento y de “acoger a todos”.

El papa estadounidense, de la orden agustina, hizo referencia a San Agustín al señalar que uno de los “rasgos fundamentales” de Dios es “la total gratuidad de su amor”, que se manifiesta en un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

La ceremonia contó con la presencia de embajadores de numerosos países acreditados ante el Vaticano. Los diplomáticos recibieron el mensaje del Papa para la paz mundial, titulado La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante, que fue distribuido a mediados de diciembre en diez idiomas.