Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

Durante la jornada de este lunes 5 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecerán ante un tribunal federal de Nueva York, para ser formalizados luego de ser capturados y extraídos de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses.

Según informó el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la instancia se llevará a cabo a las 12:00 horas local (14:00 horas de Chile) y “se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”.

¿Quién es el juez a cargo?

Alvin Hellerstein, es un juez judío ortodoxo de 92 años, el cual fue nombrado por Bill Clinton hace casi tres décadas. Nacido en Nueva York en 1933, este se desempeñó como abogado del sector privado hasta 1998, cuando fue nombrado como juez federal del distrito sur de Nueva York.

Hellerstein tiene a su haber reconocidos casos como el de acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein o el del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.

¿Qué cargos enfrenta Maduro?

A Nicolás Maduro se le imputan cuatro cargos federales por parte de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Según detalló la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de sus redes sociales, “Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos”.

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, añadió en el mensaje.

¿Dónde se encuentra detenido Maduro?

Tras ser capturado, Maduro fue trasladado hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) ubicado en el distrito Brooklyn.

El edificio, construido a principios de la década de 1990, se utiliza para albergar a presos que se encuentran a la espera de ser enjuiciados por los tribunales, aunque también para aquellos que cumplen sentencias de corta duración.

Entre quienes han sido detenidos en el lugar se encuentra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien permaneció más de tres años ahí, el conocido narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el rapero y productor musical, Sean “Diddy” Combs.