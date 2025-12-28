SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “No hay plazos de entrega”: Trump y Zelensky se reúnen en Mar-a-Lago para discutir posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    El mandatario estadounidense señaló a la prensa antes del inicio de las conversaciones con su par ucraniano que su "único plazo de entrega era terminar con la guerra".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “No hay plazos de entrega”: Trump y Zelensky se reúnen en Mar-a-Lago para discutir posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania Captura de pantalla

    Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano Volodymyr Zelensky, sostienen un encuentro bilateral en Mar-a-Lago, Florida.

    Ambos mandatarios se habrían juntado alrededor de las 1:30 de la tarde hora local, con Zelensky dándole un apretón de manos a Trump. Tras ello, ambos mandatarios realizaron una breve conferencia de prensa antes de iniciar las conversaciones.

    En ella, Trump enfatizó que se encontraban en “una fase decisiva” de las negociaciones, además de que Putin evaluaba “con bastante seriedad” la paz.

    Además, el mandatario estadounidense señaló que “no hay plazos de entrega” para la discusión de un acuerdo de paz, aunque también mencionó que “tenemos los ingredientes para llegar a un acuerdo".

    La principal expectativa sobre la reunión se encontraba en la discusión del nuevo borrador propuesto por Estados Unidos para llegar a un final de guerra en Ucrania, con 20 puntos principales.

    Durante la misma semana, Zelensky había compartido algunos detalles sobre esta propuesta, que incluso contaban con la posibilidad del retiro de tropas de la zona del Donbás, siempre que Rusia también abandonara la zona.

    Por otro lado, pocas horas antes del encuentro, Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, la que calificó de “muy productiva”, sin entregar mayores detalles.

    Además de esto, también se espera que ambos mandatarios sostengan una comunicación con los mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia tras acabar el encuentro en Mar-a-Lago, según informó CNN.

    Lee también:

    Más sobre:Guerra en UcraniaEstados UnidosDonald TrumpVolodymyr ZelenskyUcrania

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Pichidegua: dos personas fueron formalizadas por uso negligente del fuego

    Formalización por Operación Apocalipsis: defensas cierran alegatos y querellantes refuerzan tesis de asociación ilícita

    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida

    Tres incendios forestales se combaten a nivel nacional: uno mantiene alerta amarilla

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    2.
    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

    3.
    Los archivos de Epstein: Detalles de los nuevos documentos divulgados del caso que conmociona a Estados Unidos

    Los archivos de Epstein: Detalles de los nuevos documentos divulgados del caso que conmociona a Estados Unidos

    4.
    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Incendios en Pichidegua: dos personas fueron formalizadas por uso negligente del fuego
    Chile

    Incendios en Pichidegua: dos personas fueron formalizadas por uso negligente del fuego

    Formalización por Operación Apocalipsis: defensas cierran alegatos y querellantes refuerzan tesis de asociación ilícita

    Tres incendios forestales se combaten a nivel nacional: uno mantiene alerta amarilla

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    Nuevo técnico azul: Universidad de Chile llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini
    El Deportivo

    Nuevo técnico azul: Universidad de Chile llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Nick Kyrgios vence a Aryna Sabalenka en la Batalla de los Sexos en Dubái

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales
    Cultura y entretención

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    “No hay plazos de entrega”: Trump y Zelensky se reúnen en Mar-a-Lago para discutir posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
    Mundo

    “No hay plazos de entrega”: Trump y Zelensky se reúnen en Mar-a-Lago para discutir posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana