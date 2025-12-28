“No hay plazos de entrega”: Trump y Zelensky se reúnen en Mar-a-Lago para discutir posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano Volodymyr Zelensky, sostienen un encuentro bilateral en Mar-a-Lago, Florida.

Ambos mandatarios se habrían juntado alrededor de las 1:30 de la tarde hora local, con Zelensky dándole un apretón de manos a Trump. Tras ello, ambos mandatarios realizaron una breve conferencia de prensa antes de iniciar las conversaciones.

En ella, Trump enfatizó que se encontraban en “una fase decisiva” de las negociaciones, además de que Putin evaluaba “con bastante seriedad” la paz.

Además, el mandatario estadounidense señaló que “ no hay plazos de entrega ” para la discusión de un acuerdo de paz, aunque también mencionó que “tenemos los ingredientes para llegar a un acuerdo".

La principal expectativa sobre la reunión se encontraba en la discusión del nuevo borrador propuesto por Estados Unidos para llegar a un final de guerra en Ucrania, con 20 puntos principales.

Durante la misma semana, Zelensky había compartido algunos detalles sobre esta propuesta, que incluso contaban con la posibilidad del retiro de tropas de la zona del Donbás, siempre que Rusia también abandonara la zona.

Por otro lado, pocas horas antes del encuentro, Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, la que calificó de “muy productiva”, sin entregar mayores detalles.

Además de esto, también se espera que ambos mandatarios sostengan una comunicación con los mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia tras acabar el encuentro en Mar-a-Lago, según informó CNN.