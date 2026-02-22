SUSCRÍBETE
    Mundo

    Nueva tormenta invernal alerta a la Costa Este de Estados Unidos

    La última gran tormenta que afectó al país, entre el 24 y el 27 de enero, causó el fallecimiento de decenas de personas producto de hipotermia y otros accidentes relacionados con condiciones climáticas extremas.

    Por 
    Diego Quivira
    nieve en nueva york

    Se prevén más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas de la Costa Este de Estados Unidos, en el marco de una nueva tormenta invernal, por lo que se emitieron alertas para diversos pueblos y ciudades costeras.

    Se espera que la tormenta invernal comience este domingo. La zona que se verá afectada comprende desde Nueva York hasta Massachussets, pasando por localidades como Long Island, Boston, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland y Rhode Island.

    La alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del país indica que “casi 54 millones de personas en la trayectoria de esta tormenta residen dentro de un aviso de tormenta invernal o ventisca, desde los Apalaches Centrales hasta la costa de Maine”.

    Una estación en el centro de Nueva York cubierta de nieve.

    Los preparativos de Nueva York

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó este sábado que la ciudad espera “entre 33 y 43 centímetros de nieve”, pero que es posible que alcance “50 centímetros o incluso más”.

    A finales de enero, además de una gran tormenta que afectó a la Costa Este entre el 24 y el 27 de enero, la ciudad experimentó 13 días seguidos de temperaturas bajo cero grados, lo que causó la muerte de 18 personas.

    Por esto, el alcalde Mamdani pidió a todos los residentes de Nueva York “quedarse en sus casas y evitar tomar las carreteras”. Además, agregó que los desplazamientos durante el lunes serán “extremadamente peligrosos”.

    “No es solo una tormenta, es una ventisca, la primera que vemos desde 2016″, agregó el alcalde a través de sus redes sociales.

    Qué es una ventisca

    La diferencia entre un fenómeno de este tipo y otras tormentas invernales es que la ventisca combina fuertes nevadas con intensas ráfagas de viento, lo que perjudica la visibilidad y aumenta la recurrencia de accidentes.

    El NWS advierte que las “fuertes ráfagas de viento de entre 64 a 112 kilómetros por hora” materializarán rápidamente las “condiciones de ventisca” entre la costa de Maryland y el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará “viajar en estas áreas extremadamente peligroso”.

    Además, la entidad gubernamental añadió que cuando la tormenta alcance su máxima intensidad antes del mediodía del lunes, “fuertes nevadas se extenderán desde Filadelfia hasta Boston, aunque mañana por la tarde las condiciones deberían comenzar a mejorar a medida que la tormenta se disipe tan rápido como se desarrolló”.

