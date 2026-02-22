Nueva tormenta invernal alerta a la Costa Este de Estados Unidos

Se prevén más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas de la Costa Este de Estados Unidos, en el marco de una nueva tormenta invernal, por lo que se emitieron alertas para diversos pueblos y ciudades costeras.

Se espera que la tormenta invernal comience este domingo. La zona que se verá afectada comprende desde Nueva York hasta Massachussets, pasando por localidades como Long Island, Boston, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland y Rhode Island .

La alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del país indica que “casi 54 millones de personas en la trayectoria de esta tormenta residen dentro de un aviso de tormenta invernal o ventisca, desde los Apalaches Centrales hasta la costa de Maine”.

Los preparativos de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó este sábado que la ciudad espera “entre 33 y 43 centímetros de nieve”, pero que es posible que alcance “50 centímetros o incluso más”.

A finales de enero, además de una gran tormenta que afectó a la Costa Este entre el 24 y el 27 de enero, la ciudad experimentó 13 días seguidos de temperaturas bajo cero grados, lo que causó la muerte de 18 personas.

A major winter storm is expected to bring heavy snow, high winds, blizzard conditions and coastal flooding across the Mid-Atlantic and Northeast today into Monday as a low-pressure system rapidly intensifies off the Mid-Atlantic coast. Nearly impossible travel and power outages… pic.twitter.com/6HMVtCvInj — National Weather Service (@NWS) February 22, 2026

Por esto, el alcalde Mamdani pidió a todos los residentes de Nueva York “quedarse en sus casas y evitar tomar las carreteras”. Además, agregó que los desplazamientos durante el lunes serán “extremadamente peligrosos”.

“No es solo una tormenta, es una ventisca, la primera que vemos desde 2016″, agregó el alcalde a través de sus redes sociales.

Qué es una ventisca

La diferencia entre un fenómeno de este tipo y otras tormentas invernales es que la ventisca combina fuertes nevadas con intensas ráfagas de viento , lo que perjudica la visibilidad y aumenta la recurrencia de accidentes.

El NWS advierte que las “fuertes ráfagas de viento de entre 64 a 112 kilómetros por hora” materializarán rápidamente las “condiciones de ventisca” entre la costa de Maryland y el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará “viajar en estas áreas extremadamente peligroso”.

Además, la entidad gubernamental añadió que cuando la tormenta alcance su máxima intensidad antes del mediodía del lunes, “fuertes nevadas se extenderán desde Filadelfia hasta Boston, aunque mañana por la tarde las condiciones deberían comenzar a mejorar a medida que la tormenta se disipe tan rápido como se desarrolló”.