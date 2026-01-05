SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Operación contra Maduro revive la caída de Noriega en Panamá y su enjuiciamiento hace más de tres décadas

    En ambos casos existen similitudes en la naturaleza de los cargos, relacionadas a operaciones de narcotráfico.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Nicolás Maduro / Manuel Noriega

    La historia ocurrida con Manuel Noriega en Panamá en 1989 se repitió el sábado 3 de enero. Ese día, Estados Unidos concretó la “Operación Resolución Absoluta” en Caracas, Venezuela, que terminó con la extracción del líder de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

    En la incursión se desplegaron fuerzas de soldados, marineros, la Fuerza Aérea y también la cooperación de fuerzas de inteligencia de la CIA, NSA y la NGA. Para capturar al líder venezolano y su mujer actuaron más de 150 aeronaves que trabajaron en coordinación, en el que se buscó el elemento de la sorpresa táctica.

    Ambos fueron trasladados esa misma jornada a territorio norteamericano y este lunes 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, para ser formalizados. A Maduro se le imputan cuatro cargos federales por parte de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país liderado por Donald Trump.

    Para su defensa, Maduro reclutó a Barry Joel Pollack. Se trata de un abogado con sede en Washington y ampliamente reconocido por su papel como representante del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

    El líder venezolano se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) ubicado en el distrito Brooklyn. El edificio, construido a principios de la década de 1990, se utiliza para albergar a presos que se encuentran a la espera de ser enjuiciados por los tribunales, aunque también para aquellos que cumplen sentencias de corta duración.

    Entre quienes han sido detenidos en el lugar se encuentra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien permaneció más de tres años ahí, el conocido narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el rapero y productor musical, Sean “Diddy” Combs.

    Caso Noriega

    Un 3 de enero, pero hace más de tres décadas, el gobierno de Estados Unidos, en ese entonces encabezado por George H. W. Bush, llevó a cabo el arresto del líder de Panamá, Manuel Noriega.

    Al igual que en el caso de Maduro ahora, el dictador panameño fue capturado mediante una operación militar en su propio país, acusado de participar en una maquinación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos.

    Los abogados de Noriega lanzaron rápidamente una defensa agresiva del líder militar, acusando al Departamento de Justicia del presidente George H. W. Bush de violar tanto el derecho internacional como las garantías del debido proceso al invadir Panamá y arrestarlo en el extranjero.

    Noriega gobernó de facto su país desde 1983 hasta que fue arrestado y condenado a 40 años de prisión en 1992. Tras esto, pasó por diversas celdas en Estados Unidos, Francia y Panamá, donde, en 2017, murió a los 83 años por un tumor cerebral mientras estaba bajo arresto domiciliario. El dictador fue un militar profesional y colaborador habitual de la CIA, cuyo poder provenía del control absoluto de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.

    Analistas internacionales ya prevén que, tanto los fiscales como la defensa y los jueces que participen en el proceso contra Maduro, encontrarán en el caso Noriega una referencia obligada debido a las similitudes en la naturaleza de los cargos, como también en la respuesta legal de ambos implicados.

    El líder venezolano, de hecho, en su primera comparecencia este lunes, dijo: “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”.

    Similar a lo que buscó infructuosamente Noriega, que presentó una serie de objeciones significativas a la acusación, relacionados al derecho internacional.

    En el caso del panameño también alegaron que tenía inmunidad como jefe de Estado extranjero. Si bien Maduro es el mandatario de Venezuela, el gobierno de Trump no lo considera como presidente legítimo, lo que seguramente será otro elemento a considerar en el juicio que recién comienza.

    Más sobre:Nicolás MaduroManuel NoriegaEstados UnidosVenezuelaPanamáDonald Trump

