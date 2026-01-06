SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Donald Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    El mandatario estadounidense afirmó que Nicolás Maduro mantenía un centro de torturas en Caracas, y que lo están "cerrando".

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Daniela Silva
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”, tras el operativo militar realizado en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, exlíder del régimen.

    En su discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes, en el Kennedy Center, el mandatario estadounidense abordó la incursión realizada en territorio sudamericano, aseverando que “fue una operación asombrosa la que tuvo lugar en Venezuela”.

    Trump añadió que 152 aviones participaron en la compleja operación militar llevada a cabo el fin de semana pasado. Además, detalló parte del procedimiento señalando que “la electricidad se cortó en casi todo el país”.

    Desafortunadamente, cubanos fueron asesinados, sabían que íbamos a ir”, explicó el mandatario estadounidense, añadiendo que “los tomamos por sorpresa, fue brillante tácticamente, fue algo increíble”.

    Asimismo, aseguró que Maduro “es un tipo violento, se sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Mató a millones de personas, tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando. La única razón por la que alguien pueda estar en contra de la identificación de los votantes es porque quiere hacer trampa”.

    Respecto a la situación de Estado Unidos, el presidente Trump afirmó que se probó una vez más que son “los más poderosos del planeta”, planteando que “nadie podría haber hecho lo que hicimos”.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Primera fisura en la OPE: la intervención a Sebastián Figueroa en medio de tensiones internas

    Un edificio y una cátedra con su nombre: la huella del expresidente Sebastián Piñera en la UC

    Lo más leído

    1.
    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    2.
    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    3.
    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    4.
    María Corina Machado dice que Trump ahora merece aún más el Nobel de la Paz y que “estará en la historia cómo derrotó una tiranía”

    María Corina Machado dice que Trump ahora merece aún más el Nobel de la Paz y que “estará en la historia cómo derrotó una tiranía”

    5.
    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar
    Chile

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal
    Negocios

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”
    El Deportivo

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Alerta en la UC: Daniel González protagoniza pelea callejera en Viña del Mar

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?
    Cultura y entretención

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.
    Mundo

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso