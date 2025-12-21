SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    París valora disposición de Putin a dialogar con Macron y dice que en los próximos días definirá cómo avanzar

    El gesto se produce en medio de denuncias ucranianas por el traslado forzoso de civiles desde la región de Sumi hacia Rusia.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz
    MIKHAIL KLIMENTYEV GONZALO FUENTES

    La presidencia francesa acogió de manera positiva la disposición del mandatario ruso, Vladimir Putin, a entablar un diálogo con su par Emmanuel Macron, en un contexto marcado por renovados esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.

    Desde el Elíseo señalaron que la apertura manifestada por Moscú es “bienvenida” y que “en los próximos días” Francia definirá la forma de proceder. Con ello, París valoró públicamente la señal emitida por el Kremlin, aunque sin anunciar aún contactos concretos ni una hoja de ruta definida.

    La eventual apertura al diálogo se produce, sin embargo, en paralelo a nuevos episodios de tensión en el terreno. Medios ucranianos reportaron que fuerzas rusas cruzaron la frontera y trasladaron a cerca de 50 civiles desde la región fronteriza de Sumi hacia territorio ruso, hecho que Kiev calificó como una “provocación local”.

    El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, exigió información sobre el paradero y estado de las personas trasladadas y solicitó su retorno inmediato, denunciando una posible violación al derecho internacional humanitario. Las autoridades ucranianas notificaron además al Comité Internacional de la Cruz Roja y llamaron a la comunidad internacional a pronunciarse.

    Desde Moscú, en tanto, el Kremlin negó que existan preparativos para eventuales conversaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, enfriando las expectativas de un formato ampliado de negociación en el corto plazo.

    En paralelo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que las gestiones diplomáticas avanzan “a un ritmo bastante rápido” tras nuevas conversaciones con funcionarios estadounidenses, y planteó la necesidad de ampliar las consultas a socios europeos.

