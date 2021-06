Pedro Castillo llama a las autoridades electorales a “dejar de alargar” el proceso y “respetar la voluntad popular”

El candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, quien encabeza los resultados de las elecciones presidenciales de Perú con el 50,12 por ciento de los votos una vez que se han procesado y contabilizado todas las actas, se dirigió a sus simpatizantes este martes y ha realizado un llamado a las autoridades electorales para que dejen “de alargar” el proceso y “respeten la voluntad popular”.

Como todavía quedan por analizar algunas peticiones de nulidad de algunas actas presentadas antes de conocer los resultados definitivos, Castillo ha pedido a las autoridades electorales que proclamen al vencedor. “De una vez por todas ya dejemos de estar alargando y seguir teniendo en zozobra al pueblo peruano y se respete la voluntad popular”, ha dicho según recoge Radio Programas del Perú (RPP).

En este sentido, ha reclamado a las distintos organismos de Perú que se mantengan vigilantes para que el país “nunca más se desestabilice, divida o se golpee a la democracia”.

“Esta noche no solo debe ser de algarabía y de júbilo, sino de gran responsabilidad. No nos dejemos llevar por ilusiones, tampoco por pretensiones, tenemos que ser fríos porque hoy empieza la verdadera batalla para terminar con las grandes desigualdades aquí en nuestra patria”, ha compartido.

Asimismo, ha apelado a la unidad del pueblo para “luchar” contra la historia política del país. “Hoy es el momento de la más amplia unidad del pueblo peruano para gestar una lucha no solamente en contra la pandemia, sino contra otras pandemias que ha habido durante estos 30 años”, dijo, y aclaró que esa lucha se basará en “solucionar los grandes problemas de la patria, en demostrar que no somos chavistas, no somos comunistas”.

Además de agradecer los 8.835.579 votos que ha recibido, se ha dirigido a los organismos internacionales que han defendido “que la fiesta democrática no ha tenido ninguna objeción”.

Por su parte, Fujimori ha llamado a no “dejarse confundir” porque solo “ha salido un resultado, el de la ONPE”. “Pero lo más importante es la revisión de las actas pendientes que tiene el JNE, aquellas apeladas por las actas observadas y las más de 800 actas por solicitud de nulidad”, expresó.