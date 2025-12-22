Pedro Sánchez nombra nueva ministra de Educación y portavoz de gobierno tras derrota del PSOE en Extremadura

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su salida de una conferencia de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Gabriel Luengas/Europa Press

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del gobierno.

Los cambios en el gabinete se producen tras la contundente derrota del PSOE en las elecciones de Extremadura de este domingo, el peor resultado histórico en una comunidad donde los socialistas han gobernado tradicionalmente, y que ahonda la crisis en el partido de Sánchez provocada por los casos de acoso y de corrupción, justo en el arranque del nuevo ciclo electoral.

Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo de ministra de Educación para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincias de Toledo y era hasta ahora delegada del gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sánchez ha destacado de la nueva ministra de Educación que a lo largo de su carrera profesional “ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno de nuestro país”, un “bagaje” en todas las administraciones de nuestro país donde se ostentan competencias como la política educativa y donde “es imprescindible” la “capacidad de diálogo”.

“Será, estoy seguro, una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del gobierno de España”, ha añadido sobre Tolón el presidente, que ha dividido la Portavocía del gobierno y las carteras de Educación Formación Profesional y Deportes.

De la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que es “un gran ministra” de Seguridad Social porque, desde que llegó al cargo en 2023, ha llevado a España a rozar los 22 millones de cotizantes. “Ahora asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura”, ha añadido.

Saiz (Pamplona, 1975), fue antes de ser ministra candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y, en la pasada legislatura, consejera de Economía y Hacienda en el gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del gobierno en Navarra.

“Gobierno afronta esta etapa con ganas”

Durante su declaración, Sánchez ha asegurado que el gobierno de coalición “afronta esta etapa con ganas, con energía renovada”, además de “con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad”.

“Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea”, ha añadido, finalizando su anuncio de remodelación del Ejecutivo mandando al conjunto de la ciudadanía sus “mejores deseos” y deseando “unas felices fiestas en unas fechas tan señaladas como estas”.