Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer este miércoles que hace dos días habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro.

Un contacto que el mandatario colombiano reveló en el discurso que dio durante la concentración esta tarde en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde además confirmó una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana -como podría ocurrir en Colombia- llegue a un punto de estallido interno”, dio a conocer en su alocución Petro.

Para luego afirmar que “todavía toca hablar en la Casa Blanca” sobre esa propuesta. “La paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa. La paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela”, manifestó el jefe de Estado sudamericano.

“Hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela que se llama hoy por hoy Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, afirmó Petro en relación a la guerrilla que actualmente tiene una fuerte presencia a ambos lados de los 2.219 kilómetros de la frontera común entre ambos países.

Como consignó la agencia EFE, al comienzo de su gobierno, Petro intentó negociar la paz con el ELN pero los diálogos fueron suspendidos en 2024 y en los últimos años el líder colombiano lo ha acusado de abandonar los ideales revolucionarios para dedicarse al narcotráfico.

La llamada de Petro a Rodríguez además, aunque él no lo aseguró en su discurso, puede ser vista como reconocimiento implícito de su condición de presidenta encargada, algo que no sucedió con Maduro tras su controvertido triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Aunque la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, había manifestado este martes en una rueda de prensa que su gobierno esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Rodríguez como presidenta encargada.

Cabello afirma que ataque de EE.UU. dejó 100 muertos

Este mismo miércoles, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró que en la operación ejecutada por el ejército de EE.UU. el 3 de enero, donde fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fallecieron 100 personas.

“Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad”, afirmó el funcionario, chavista en su programa Con el Mazo Dando, que es transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), añadiendo que: “Fue un ataque bárbaro y artero donde, hasta ahora, hay 100 fallecidos. Cien, y otra cantidad parecida de heridos”.

Hasta el momento se sabía de una veintena de oficiales venezolanos y de 32 agentes cubanos fallecidos en el ataque. Aunque el presidente Trump ya había sugerido el martes que hubo por lo menos 80 muertos.

En el espacio, que dedicó a la pareja presidencial -a los que consideró “mártires”-, Cabello no aclaró cuántas de esas 100 personas serían militares o policías y cuántas serían civiles.