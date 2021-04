Presidente de Argentina recibe llamada de Putin tras contagio de Covid-19

Cerca del mediodía el Presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, quien le preguntó con su estado de salud tras recibir un diagnostico de coronavirus.

En este sentido, el Mandatario transandino se mostró muy agradecido con la Federación Rusa y destacó que se encuentra transitado la enfermedad de manera leve y sin síntomas, tras ser inoculado con dos dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya.

Fernández recibió la primera dosis el 21 de enero y el 11 de febrero, la segunda.

En la instancia, el jefe de Estado volvió a solicitar la ayuda de su par de Rusia para garantizar el envío regular de vacunas hacia Argentina. Solicitud que fue aceptada por Putin quien aseguró que las dosis seguirán siendo enviadas como había sido acordado.

Durante la comunicación, Putin insistió con la invitación al presidente Fernández para ir a Rusia y le deseo una “pronta y completa recuperación”. Además señaló que además de lo sanitario es de su interés seguir profundizando la relación entre ambos países.

El día sábado, El equipo médico del Presidente de Argentina que el mandatario se contagió de Covid-19 casi dos meses después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

“No tengo la menor idea de cómo me contagié. Soy alguien que se cuida mucho. Si no fuera por la vacuna, la estaría pasando muy mal”, dijo Fernández en entrevista con Radio 750, luego de comunicar el resultado positivo de un test de antígeno la medianoche del viernes.