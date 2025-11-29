Presidente peruano afirma que estado de emergencia en frontera de Tacna estará vigente antes de la medianoche del viernes

El presidente de Perú, José Jerí, anunció esta tarde que antes de la medianoche de este viernes estará aprobado el estado de emergencia en Tacna, para hacer frente a la migración irregular en la frontera con Chile.

Esto, en momentos en que más de un centenar de personas -presuntamente migrantes irregulares- se agolparon esta jornada en el lado chileno de la frontera, en las cercanías del complejo Chacalluta, intentando ingresar al vecino país.

“Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras”, sostuvo Jerí en su cuenta de X.

Al respecto, sostuvo que “esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”.

Con antelación, el mandatario había informado su decisión de militarizar la frontera para hacer frente a la migración irregular, lo que generó la preocupación de las autoridades chilenas, las cuales han anunciado una serie de medidas ante la emergencia, incluyendo la creación de un comité binacional de cooperación migratoria y el traslado de autoridades del gobierno a la frontera norte.