    Mundo

    Presidente peruano José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo y compromete elecciones “transparentes”

    El mandatario de Perú afirmó en sus primeras declaraciones que buscará mantener las condiciones macroeconómicas del país y pondrá especial énfasis en el desempeño del Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad en la nación.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El presidente de Perú, José María Balcázar, quien resultó electo tras la destitución de José Jerí, descartó este miércoles la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido desde diciembre de 2022.

    Balcázar fue respaldado por 60 votos a favor y 46 en contra en el Congreso. Tras conocerse el resultado, juró ante los parlamentarios y comprometió la defensa de la soberanía peruana, en el marco de un gobierno de transición.

    Ya en la Casa de Gobierno, el mandatario —militante de Perú Libre— fue abordado por la prensa, instancia en la que se refirió a un eventual indulto a Castillo, imputado por conspiración para la rebelión luego de intentar disolver el Congreso.

    “No está ningún tipo de indulto por el momento. El expresidente (Pedro Castillo) tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Aquí no hay por qué preocuparse de eso”, afirmó.

    Respecto de sus primeras definiciones, el nuevo jefe de Estado señaló que evaluará la continuidad de los ministros, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Ejecutivo, poniendo especial énfasis en el área de seguridad.

    Asimismo, comprometió mantener la línea macroeconómica del país y anunció que sostendrá reuniones con las autoridades del área para revisar el estado de las finanzas públicas.

    Durante su intervención ante el Congreso, Balcázar también hizo un llamado a superar las divisiones políticas y a avanzar en la gobernabilidad del país.

    “Ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico. No hay. Entonces, amigos, yo creo que aquí me siento honrado con el voto de ustedes y que podamos decirle a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad. La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer”, manifestó.

    En esa línea, el mandatario aseguró que su administración buscará fortalecer la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, con miras a la aprobación de iniciativas en beneficio de la ciudadanía.

    Además, comprometió la realización de elecciones “transparentes”, previstas para el próximo 12 de abril, junto con avanzar en medidas para enfrentar la inseguridad.

    “La razón ha perdido vigencia. Garantizar al pueblo que habrá una transición democrática y transparente, que no haya duda. Mantener una pacificación de verdad y de que tengamos ministerios aptos para luchar contra la inseguridad ciudadana. El INPE no se soluciona con leyes, es parte de todo un sistema (...) La línea económica la vamos a mantener, no estamos para experimentos”, agregó.

    “Primero garantizar que habrá una transición democrática, pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones; segundo, tener una pacificación de verdad y que tengamos los ministerios aptos para echarle diente a la inseguridad ciudadana. Tenemos que llegar a pacificar este país, es cuestión de ponerse a trabajar”, dijo.

    Más sobre:PerúJosé María BalcázarIndultoPedro CastilloMinisterio del Interior peruano

