Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se desentendió este miércoles de “lo que está sucediendo” en Groenlandia, ante a las pretensiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por adquirir la isla ártica.

Sin embargo, sí se atrevió a ponerle un precio a la región autónoma de Dinamarca, estimando su valor en cerca de mil millones de dólares.

El mandatario aseguró que “no nos concierne en absoluto lo que está sucediendo” en Groenlandia, durante una reunión este tarde con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Misma cita en la que comparó la crisis desatada por el deseo de Trump de tomar el control de la isla, con lo que sucedió hace mucho con el territorio de Alaska, cuando fue comprado a Moscú por Washington a mediados del siglo XIX.

“Tenemos experiencia resolviendo problemas similares con Estados Unidos (...) si no me falla la memoria, la superficie de Alaska es de unos 1.717.000 kilómetros cuadrados, un poco más”, declaró antes de estimar que el valor de la compraventa “ascendería a 158 millones de dólares” actuales.

Putin, que defendió sus cálculos, pero reconoció que “estas cifras deben verificarse”, consideró que el precio de Groenlandia “rondaría los 200-250 millones de dólares” de la época.

“Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a mil millones (de dólares)”, precisó, aludiendo al cambio actual.

El presidente ruso afirmó también que EE.UU. “puede gestionar” dicho costo y señaló que este país y Dinamarca -nación que se opone a dicha venta- “también tienen experiencia en este sentido”, aludiendo a la adquisición de las Islas Vírgenes por parte de Washington a Copenhague en 1917. “Así que esa experiencia también existe”, recalcó.

Además, Putin aprovechó para hacer notar, en tono de crítica, que las autoridades danesas “siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (...) con bastante dureza, por no decir crueldad”.