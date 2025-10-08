SUSCRÍBETE
Mundo

Putin cifra en “cerca de 5.000 kilómetros cuadrados” los territorios de Ucrania capturados por Rusia en 2025

Además ha apuntado que las tropas de Rusia se han hecho con 212 “zonas pobladas” en lo que va de 2025.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. Mikhail Metzel

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que las tropas rusas han tomado este año “cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio” en Ucrania en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en medio de sus avances en el este del país y sin que los esfuerzos internacionales para lograr un acuerdo de paz hayan dado frutos hasta la fecha.

“En estos momentos, la iniciativa estratégica está totalmente en manos de las Fuerzas Armadas rusas”, ha dicho, antes de resaltar que las tropas de Rusia se han hecho con 212 “zonas pobladas” en lo que va de 2025 y ensalzar la labor del Ejército de Rusia en el marco de la invasión, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, ha destacado el “papel crucial que juega la industria de defensa a la hora de garantizar las operaciones exitosa del Ejército rusa”. “Las empresas de la industria de la defensa satisfacen totalmente las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas a la hora de contar con armas de alta precisión”, ha zanjado.

Las palabras de Putin han llegado unas dos semanas después de que el Ministerio de Defensa ruso afirmara que las tropas rusas habían tomado más de 200 localidades en el este de Ucrania en lo que va de año, para un total de “más de 4.700 kilómetros cuadrados”, de los cuales unos 3.300 estarían situados en Donetsk.

