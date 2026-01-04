Quiénes integran el ‘círculo de hierro’ que busca mantener el control de Venezuela tras la caída de Maduro

Con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este 3 de enero, se abre la inquietud sobre quién tomará el mando de la nación en su ausencia.

Por un lado, el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos controlará el país para una “transición pacífica”, mientras que desde el interior del gobierno venezolano ya han comenzado a reorganizar sus cargos.

El llamado ‘círculo de hierro’ de Nicolás Maduro, que como han dicho, está dispuesto a defenderse de ser una nueva “colonia” de Estados Unidos. Lo componen al menos seis personalidades, quienes han alzado la voz desde que Maduro fue sacado desde su hogar por las fuerzas norteamericanas.

Delcy Rodríguez, presidenta interina

La abogada y diplomática es la vicepresidenta de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia le ordenó asumir como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro.

Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero y fundador del partido marxista Liga Socialista, quien en 1976 murió bajo custodia policial, luego de su detención por estar presuntamente implicado en el secuestro de un ejecutivo estadounidense que vivía en Venezuela.

La muerte de su padre fue algo que motivó a Rodríguez a estudiar derecho y posteriormente especializarse en en derecho laboral y sindical en la Universidad de París X Nanterre. Además tiene un máster en política de la Universidad de Birkbeck de Londres.

Anteriormente se desempeñó como ministra del Despacho de la Presidencia por un par de meses, también fue coordinadora general de la Vicepresidencia bajo la administración de Hugo Chávez y más tarde directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas.

En 2014 asumió como ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Nicolás Maduro y en 2016 fue noticia al intentar ingresar a una reunión del Mercosur después de que Venezuela fue excluida de ese pacto.

En 2017 fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y el 2018 finalmente designada como vicepresidenta de Venezuela.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez, el hermano mayor de Delcy Rodríguez es actualmente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y diputado por la ciudad de Caracas con el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Es médico psiquiatra de profesión y en 2003 fue presidente del Consejo Nacional Electoral donde fue clave durante el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, en que se decidió que continuara al mando.

Después desde 2004 a 2008 fue vicepresidente de Venezuela. También fue ministro de Comunicación e Información desde 2017 hasta 2020.

Hasta el momento, a raíz de la detención de Nicolás Maduro, no ha hecho apariciones públicas, pero se le ha reconocido anteriormente por ser el ideólogo de la propaganda del gobierno y una de las personas de mayor confianza de Maduro.

Diosdado Cabello, el ‘número 2′ de Venezuela

El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, también es conocido como el ‘número dos’ en Venezuela. Fue uno de los primeros en llamar a movilizarse al conocerse la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Cabello es un militar retirado, participó del golpe de estado de 1992 junto a Hugo Chávez cuando se buscaba derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez.

En 1999, ya con Chávez en el poder, ejerció como ministro de la Secretaría de la Presidencia hasta 2002, cuando se convirtió en vicepresidente de la República.

Durante ese año se produjo un nuevo intento de golpe de estado, ahora hacía Hugo Chávez, quien fue retenido y llegó un gobierno transitorio del empresario Pedro Carmona.

En esta ocasión Cabello desde la clandestinidad juró como presidente provisional ante la Asamblea Nacional. y duró un día en ese cargo hasta que Hugo Chávez volvió de su detención.

Cabello ha sido acusado de lavado de activos y fue vinculado en el caso Odebrecht con pruebas que lo inculpaban de haber recibido cien millones de dólares de la constructora.

Vladimir Padrino López, la cabeza de las Fuerzas Armadas

Vladimir Padrino López es el ministro de Defensa desde hace más de una década y también líder de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de Venezuela; Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional.

Llamado Vladimir en honor a Vladimir Ilich Ulianov, más conocido como Lenin, líder de la Revolución Rusa y padre de la Unión Soviética.

Fue alumno de Hugo Chávez en la Academia Militar y durante el breve golpe de estado de 2002 fue uno de los pocos militares que se rehusó a ir en contra del presidente, acción que fue importante para el retorno de “el comandante” al poder.

Después de las masivas protestas en Venezuela durante 2017 ha sido señalado por organismos internacionales de Derechos Humanos como responsable de la represión que terminó como 160 personas muertas.

Yván Gil, el canciller

Yván Gil, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, es ingeniero agrónomo y con una maestría en ingeniería agrícola y doctorado en Ciencias y procedimientos biológicos en la Universidad de Montpellier en Francia.

Desde 2013 a 2017 fue ministro de Agricultura de Venezuela y desde 2023 es el canciller del país, aunque no cuenta con estudios diplomáticos.

Ha tenido cruces con el Presidente Gabriel Boric a quien le dijo “no necesitamos su devaluado reconocimiento”, después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones de 2024 y en que en varias partes del mundo se dudara de los resultados electorales que publicó el gobierno de Nicolás Maduro, incluido Chile.

También ha causado polémica al referirse al mandatario argentino Javier Milei como “nazi nauseabundo” durante los mismos comicios del año pasado.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela

El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab lleva ocho años en el cargo y ha sido el encargado principal de defender a Nicolás Maduro de las acusaciones sobre violación a los Derechos Humanos.

Es abogado, especialista en Derecho Penal y con estudios de maestría en Derechos Humanos. Fue congresista entre 1998 y 1999.

Integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y luego fue diputado por el estado de Anzóategui hasta 2004 y luego gobernador por esa misma zona hasta 2012.

También fue quien gestionó la acusación de la líder opositora María Corina Machado por “traición a la patria” y por terrorismo. Y quien dictaminó la orden de detención en contra de Edmundo González por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación ilícita.