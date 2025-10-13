Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados hoy lunes por Hamas

Esta jornada el Ejército de Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes de parte de Hamas. Esto, en el marco de la primera fase del acuerdo de alto al fuego alcanzado entre ambas partes.

Los rehenes devueltos fueron trasladados por aire a hospitales, donde se reunieron con sus familias.

🎗️ El momento en que las familias de los rehenes vieron a sus seres queridos encontrarse con las tropas de las FDI. pic.twitter.com/S0LvdkdJwD — FDI (@FDIonline) October 13, 2025

Durante el ataque del 7 de octubre de 2023, el grupo islamista secuestró a 251 personas, israelíes y extranjeros, trasladándolas al enclave palestino. Desde entonces, más de dos años después, los informes oficiales indican que 48 personas permanecen en cautiverio, solo 20 de ellas estarían vivas.

De acuerdo al pacto alcanzado, tras la liberación también se realizará la excarcelación de unos 2.000 prisioneros palestinos.

💛 Mira el momento en que Eitan Mor se reúne con sus padres: pic.twitter.com/ruCu9sg1MY — FDI (@FDIonline) October 13, 2025

¿Quiénes son los rehenes liberados?

Alon Ohel (24), pianista y músico, fue secuestrado en el festival Nova. Sus padres, convertidos en símbolos del movimiento de familias de rehenes, instalaron pianos por todo Israel con el mensaje: “No estás solo”.

Ariel (28) y David (35) Cunio, hermanos del kibutz Nir Oz, fueron raptados junto a sus familias. Mientras sus esposas e hijos fueron liberados, ellos permanecen desaparecidos. Su madre, Sylvia, dijo en julio: “Solo quiero tenerlos de vuelta. No hay otra manera de seguir adelante”.

Avinatan Or (32), ingeniero en computación, fue secuestrado junto a su pareja, Noa Argamani, rescatada por el ejército israelí el año pasado. Su video de secuestro fue una de las imágenes más icónicas del ataque del 7 de octubre.

Bar Kupershtein (23), el mayor de cinco hermanos, fue visto por última vez en un video difundido por Hamas. Su familia lo describe como el “alma” del hogar.

Elkana Bohbot (36), técnico del festival Nova, ha aparecido en varias grabaciones desde su cautiverio. En mayo, su madre confesó: “Ya no quiero promesas. Solo quiero leer que firmaron el acuerdo”.

Eitan Horn (39) fue secuestrado junto a su hermano Yair, quien fue liberado en febrero de 2025. Desde entonces, su familia vive entre la esperanza y la angustia.

Eitan Mor (25), barista y guardia del festival, es recordado como un joven valiente que defendió a otros durante el ataque. Su familia se opone a acuerdos que “pongan en riesgo a más israelíes”.

Evyatar David (24) fue filmado en un video de Hamas cavando su propia tumba bajo coerción. La grabación causó conmoción en Israel.

Gali y Ziv Berman (28), gemelos del kibutz Kfar Aza, fueron secuestrados juntos, pero se cree que están retenidos por separado.

Guy Gilboa-Dalal (24), apasionado por el anime japonés, fue llevado del festival junto a su amigo Evyatar. Exrehenes lo describen como “resistente”.

Maxim Herkin (35), de doble nacionalidad israelí-rusa, envió un último mensaje a su madre el día del ataque: “Te amo”. Desde entonces, no se ha sabido más de él.

Matan Angrest (22) y Nimrod Cohen (20), ambos soldados, fueron capturados durante los combates cerca de la frontera con Gaza. Se cree que sobrevivieron a múltiples traslados subterráneos en túneles de Hamas.

Matan Zangauker (25) fue raptado junto a su pareja, liberada meses después. Su madre se ha convertido en una de las voces más reconocidas por la liberación de los rehenes y fue incluida en la lista de BBC 100 Women de 2024.

Omri Miran (48), terapeuta y jardinero del kibutz Nir Oz, es el rehén más veterano aún con vida. Fue secuestrado frente a su esposa e hijas. Su padre, Dani, declaró a NPR: “Siento como si mi hijo volviera a nacer”.

Rom Braslavski (21), soldado y guardia del festival Nova, ayudó a evacuar a decenas de asistentes antes de ser capturado.

Segev Kalfon (27), estudiante de finanzas, fue raptado tras intentar escapar en un automóvil. Su madre teme por su salud mental, ya que no recibe medicación esencial.

Yosef Chaim Ohana (25), camarero y amante del ciclismo, fue visto en un video junto a Elkana Bohbot. Arriesgó su vida para salvar a otros durante el ataque.

Fase crítica del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Tras la liberación de estos 20 rehenes comenzará el inicio de una fase crítica del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, mediado por Egipto, Qatar y Estados Unidos.

El pacto contempla el alto al fuego total, el retiro progresivo de las tropas israelíes de Gaza y el intercambio simultáneo de prisioneros palestinos.

Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, más de 67.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto, mientras que en Israel se contabilizan 1.139 víctimas del ataque inicial de Hamas.