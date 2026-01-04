Reino Unido y Francia atacan instalación del Estado Islámico en Siria

El Ministerio de Defensa británico informó que su aviación, junto con Francia, llevó a cabo el sábado por la noche un ataque contra una instalación subterránea en las montañas al norte de Palmira, en la provincia siria de Homs, utilizada supuestamente por militantes del Estado Islámico (EI) para almacenar armas y explosivos.

Según el comunicado, los cazas Typhoon FGR4 británicos, apoyados por un avión cisterna Voyager, lanzaron bombas guiadas Paveway IV sobre los túneles de acceso a la instalación.

La evaluación inicial indica que el objetivo fue alcanzado con éxito, y se precisó que la zona estaba “desprovista de viviendas civiles”. John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, sostuvo que “esta acción demuestra nuestro liderazgo y la determinación de permanecer junto a nuestros aliados para acabar con cualquier resurgimiento del EI y sus ideologías violentas en Oriente Próximo”.

Gran Bretaña y Francia forman parte de la coalición liderada por Estados Unidos que combate al EI desde hace más de una década.

Aunque el grupo perdió su control territorial en Siria en 2019, sus células durmientes siguen perpetrando atentados en Siria e Irak, donde se estima que cuentan con entre 5.000 y 7.000 miembros, según expertos de la ONU.

El mes pasado, Estados Unidos también realizó ataques en Siria en represalia por la emboscada que terminó con la vida de dos soldados y un intérprete civil cerca de Palmira. No hubo comentarios inmediatos del gobierno sirio sobre la operación.