Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

El cardenal venezolano Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo emérito de Caracas, fue retenido este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando intentaba viajar a España, vía Colombia.

Según informa el medio local Efecto Cocuyo, las autoridades confiscaron y anularon el pasaporte venezolano del cardenal Porras, bajaron su equipaje del avión y le notificaron una prohibición indefinida de salida del país. El purpurado, que viajaba para participar en una solemne ceremonia de investidura en España, presentó además su pasaporte diplomático del Estado Vaticano, emitido por su dignidad cardenalicia. Pese a ello, las autoridades le negaron el embarque.

Reaccionado a este incidente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, urgió este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro a responder a las presiones externas no con 2represiones ineficientes”, sino con una profundización de la democracia, una amnistía general y la formación de un gobierno de transición inclusivo.

El mensaje, publicado en su cuenta de X, cita una nota del medio NTN24 sobre el retiro del pasaporte al cardenal Baltazar Porras, figura clave de la Iglesia venezolana, cuando intentaba viajar a España.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”, escribió Petro, enfatizando que “es una amnistía general, no extender la cárcel”.