Mundo

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

La Fuerza Aérea rumana dispuso de dos F-16 para dar seguimiento al dron, que habría desaparecido de los radares en la zona de Chilia Veche, en la frontera con Ucrania.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial

Durante la tarde de este sábado, el ejército rumano movilizó a su Fuerza Aérea tras localizar la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo.

Así lo informó el ministro de Defensa, Ionuț Mosteanu, a través de un comunicado compartido en redes sociales.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy 13 de septiembre un dron ruso que entró en el espacio aéreo nacional. Dos aviones F-16 fueron recogidos urgentemente de la Base 86 Fetesti y siguieron al dron hasta que desapareció del radar, en la zona de Chilia Veche“, detalla el comunicado.

A lo que agrega: “La situación se vigila permanentemente y la población no corre peligro. La misión sigue en marcha y volveremos con más detalles. Rumanía defiende su espacio aéreo y permanece vigilante contra la agresión rusa”.

Mosteanu posteriormente señaló que eventuales nuevos drones que violen el espacio aéreo rumano serán derribados.

“Los sistemas antiaéreos en tierra, en las zonas densamente pobladas a lo largo del brazo Chilia del Danubio, en el norte de Dobrogea, están listos para responder en cualquier momento si drones entran en nuestro espacio aéreo, tal como hicieron los polacos. Protegemos nuestro país y la seguridad de cada ciudadano”, afirmó en declaraciones citadas por la agencia EFE.

La situación se da a menos de una semana de un evento de similares características en el espacio aéreo polaco.

El pasado martes se desarrollaron más de 19 violaciones al espacio aéreo de Polonia y se habrían derribado al menos cuatro drones de origen ruso tras la acción de F-16 polacos y F-35 de los Países Bajos.

