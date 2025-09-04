Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

El Gobierno de Rusia ha negado cualquier implicación de Moscú en un supuesto sabotaje a los servicios de navegación GPS del avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha achacado estas acusaciones a la “desesperación” por parte del bloque en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Los últimos rumores sobre Von der Leyen y su avión teniendo que aterrizar usando mapas en papel apuntan a un poco de desesperación”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha ironizado sobre la “histeria en medios occidentales” en torno al caso, según un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

“Supuestamente, alguien interfirió la señal del avión de Ursula, por lo que tuvo que aterrizar ‘usando mapas en papel’”, ha resaltado, antes de cuestionar “en qué tipo de cacharro vuela Von der Leyen que tiene que aterrizar ‘usando mapas en papel’” y reclamar la publicación de los mismos.

Así, Zajarova ha dicho que se trata de un “montaje” y ha acusado a los medios occidentales de “generar noticias falsas sin parar con un olor a rusofobia” con el objetivo de “asustar a los europeos con una mítica ‘amenaza rusa’”, al tiempo que ha subrayado que “no se trata únicamente de paranoia, sino también de unos cálculos cínicos”.

“Es necesario distraer la opinión de su propia población del constante empeoramiento de la situación socioeconómica en la UE, de los pensamientos sediciosos sobre quiénes son los verdaderos culpables de la crisis europeas, que son las irresponsables y ladronas élites políticas de la UE, que viven de la idea de su propio enriquecimiento a costa del bienestar de los resientes de la UE y las generaciones futuras”, ha dicho.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el bloque “no ha presentado pruebas” para respaldar sus acusaciones tras el aterrizaje del avión de Von der Leyen en la localidad búlgara de Plovdiv. “Eso no impidió que la prensa europea diseminara esta falsedad sin excepciones, reservas o notas al pie de página”, ha criticado.

Zajarova ha señalado además que “es difícil considerar una coincidencia que esta simple acusación fuera formulada en el marco de una reunión exitosa de los jefes de Estado de los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin y de los impresionantes éxitos de la organización, que representa a más de la mitad de la población mundial”.

Las declaraciones desde Moscú llegan dos días después de que el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zheliazkov, afirmara que las autoridades búlgaras no investigarán la interferencia en el sistema de señal GPS del avión en el que Von der Leyen, ya que considera que no deriva de ningún ciberataque o ataque híbrido y que la aeronave no fue el objetivo directo de algo que ocurre “todos los días”.

Zheliazkov destacó que la interferencia no iba dirigida contra ningún avión en concreto y no supuso riesgo alguno. “Este tipo de incidentes ocurren todos los días. Los aviones despegaban y aterrizaban mucho antes de que existiese el GPS”, argumentó, antes de incidir en que las afectaciones en el espacio radioeléctrico se habrían extendido por una amplia zona geográfica u que este tipo de incidentes son “uno de los efectos colaterales” del conflicto en Ucrania.

La Comisión Europea confirmó el lunes los problemas de navegación del avión en el que viajaba Von der Leyen y apuntó que, según le habían trasladado las autoridades húngaras, todas las pistas apuntaban a Rusia. El Kremlin, sin embargo, negó cualquier responsabilidad en una declaración remitida al ‘Financial Times’, el periódico que destapó en un principio el incidente.