SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores Ruso dijeron que harán más comentarios sobre este tema una vez que se hagan públicos los resultados de la investigación de los países europeos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    En una declaración conjunta, los países de Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia y Países Bajos acreditaron que tras análisis científicos de muestras, el líder opositor ruso Alexei Navalny murió en 2024 por epibatidina, una toxina presente en las ranas dardo venenosas de Sudamérica.

    “Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno”, mencionaron en el comunicado.

    Ante estos dichos, el gobierno ruso, a través de su embajada en Reino Unido negó esta versión y señalaron que “el propósito de este espectáculo (acusar a Rusia de envenenar a Alexei Navalny) es claro: reavivar el menguante fervor antirruso en las sociedades occidentales. Si no hay pretexto, se inventa uno”.

    En otra publicación, sobre este mismo tema también dijeron que “esto no es una búsqueda de justicia, sino una burla a los muertos. Incluso después de la muerte de Alexei Navalny, Londres y las capitales europeas no pueden permitirle descansar en paz”.

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo a la agencia de noticias estatal RIA Novosti que hará comentarios cuando los resultados de las pruebas sean públicos, algo que, según dijo, aún no se ha hecho.

    La declaración de los cinco países europeos también mencionaba que “estos últimos hallazgos subrayan una vez más la necesidad de exigir responsabilidades a Rusia por sus reiteradas violaciones de la Convención sobre Armas Químicas y, en este caso, de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas”.

    Recordaron además que en agosto de 2020 ya habían condenado el uso de la sustancia química Novichock, en contra de Navalny cuando era candidato presidencial y que también habría sido usado por Rusia en Salisbury en 2018, lo que provocó la trágica muerte de una mujer británica, Dawn Sturgess.

    Foto: Alexéi Navalny y su esposa Yulia Navalnaya asisten a un mitin en apoyo de los candidatos independientes a las elecciones a la Duma de Moscú, el parlamento regional de la capital, el 20 de julio de 2019. .

    Tras estas declaraciones, Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso publicó en sus redes sociales que “estuve segura desde el primer día de que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: Putin mató a Alexei con un arma química. Agradezco a los Estados europeos por el minucioso trabajo que han realizado durante dos años y por descubrir la verdad”.

    Finalizó su mensaje diciendo que “Vladimir Putin es un asesino. Debe rendir cuentas por todos sus crímenes”.

    Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen dijo que “este fue un acto cobarde de un líder asustado. Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas”.

    Lee también:

    Más sobre:RusiaAlexei NavalnyReino UnidoSueciaFranciaAlemaniaPaíses Bajos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Caracas para exigir más excarcelaciones

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Lo más leído

    1.
    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    2.
    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    3.
    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    4.
    Martin Baron: “Trump ha colocado la democracia de EE.UU. al borde del abismo”

    Martin Baron: “Trump ha colocado la democracia de EE.UU. al borde del abismo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja
    Chile

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuestión de fe: La misión más personal de Kast

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI
    Negocios

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    Menor recaudación por impuesto a las empresas: qué hay detrás de la alerta lanzada por Hacienda

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    “Perdí la cabeza”: Matías Almeyda explica su furiosa reacción tras ser expulsado en el duelo entre Sevilla y Alavés

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra
    Mundo

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York