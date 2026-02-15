Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

En una declaración conjunta, los países de Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia y Países Bajos acreditaron que tras análisis científicos de muestras, el líder opositor ruso Alexei Navalny murió en 2024 por epibatidina, una toxina presente en las ranas dardo venenosas de Sudamérica.

“Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno”, mencionaron en el comunicado.

Ante estos dichos, el gobierno ruso, a través de su embajada en Reino Unido negó esta versión y señalaron que “el propósito de este espectáculo (acusar a Rusia de envenenar a Alexei Navalny) es claro: reavivar el menguante fervor antirruso en las sociedades occidentales. Si no hay pretexto, se inventa uno”.

En otra publicación, sobre este mismo tema también dijeron que “esto no es una búsqueda de justicia, sino una burla a los muertos. Incluso después de la muerte de Alexei Navalny, Londres y las capitales europeas no pueden permitirle descansar en paz”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo a la agencia de noticias estatal RIA Novosti que hará comentarios cuando los resultados de las pruebas sean públicos, algo que, según dijo, aún no se ha hecho.

La declaración de los cinco países europeos también mencionaba que “estos últimos hallazgos subrayan una vez más la necesidad de exigir responsabilidades a Rusia por sus reiteradas violaciones de la Convención sobre Armas Químicas y, en este caso, de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas”.

Recordaron además que en agosto de 2020 ya habían condenado el uso de la sustancia química Novichock, en contra de Navalny cuando era candidato presidencial y que también habría sido usado por Rusia en Salisbury en 2018, lo que provocó la trágica muerte de una mujer británica, Dawn Sturgess.

Foto: Alexéi Navalny y su esposa Yulia Navalnaya asisten a un mitin en apoyo de los candidatos independientes a las elecciones a la Duma de Moscú, el parlamento regional de la capital, el 20 de julio de 2019. .

Tras estas declaraciones, Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso publicó en sus redes sociales que “estuve segura desde el primer día de que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: Putin mató a Alexei con un arma química. Agradezco a los Estados europeos por el minucioso trabajo que han realizado durante dos años y por descubrir la verdad”.

Finalizó su mensaje diciendo que “Vladimir Putin es un asesino. Debe rendir cuentas por todos sus crímenes”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen dijo que “este fue un acto cobarde de un líder asustado. Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas”.