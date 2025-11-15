Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

Rusia propuso este viernes ante la ONU un plan alternativo de paz para el conflicto en Medio Oriente que, si bien no contradice al ideado por Estados Unidos, incorpora matices para que se ajuste plenamente a las decisiones del Consejo de Seguridad adoptadas con anterioridad.

La Misión Permanente de Rusia en la ONU explicó en un comunicado que su borrador busca “enmendar” la propuesta de EE.UU. para que esté “en plena conformidad con decisiones de largo plazo previamente acordadas del Consejo de Seguridad“, y aseguró que “no contradice” su iniciativa.

“La Federación Rusa se sintió obligada a proponer un proyecto de resolución alternativo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el logro de una paz sostenible en la Franja de Gaza”, afirma la nota de la delegación rusa.

En esta además reconocen los incansables esfuerzos de los mediadores, EE.UU., Qatar, Egipto y Turquía en la consecución del alto el fuego y la liberación de rehenes, junto con acoger “con beneplácito las disposiciones pertinentes del Plan Integral del Presidente Trump que propiciaron”.

El borrador ruso de 10 puntos pretende que el Consejo “defina modalidades claras para desplegar un contingente de fuerzas de paz y establecer una administración en Gaza” y asegure que estas “faciliten genuinamente el cese de la violencia y una estabilización duradera”.

En ese sentido, reivindica la solución de dos estados para Israel y Palestina, e insta al secretario general de la ONU a preparar un informe para el Consejo con “opciones” para implementar el plan de Trump, incluyendo esa fuerza de seguridad.

Estas modificaciones buscan la instauración de una paz duradera y en consonancia con el Derecho Internacional, que “preserve el marco jurídico internacional del proceso de paz en Medio Oriente, desarrollado a lo largo de décadas sobre la base de la solución de dos Estados”.

“Solo un enfoque verdaderamente equitativo e inclusivo para resolver la situación en el territorio Palestino ocupado puede garantizar un cese duradero de las hostilidades y sentar las bases para una estabilidad duradera en la región. Esperamos que el Consejo de Seguridad pueda llegar a un acuerdo sobre este asunto”, concluye la nota.

En anticipación al borrador ruso, la Misión de EE.UU. emitió ayer un comunicado en el que atacó los “intentos de sembrar el desacuerdo“ y advirtió de que sus propuestas tendrán “consecuencias” para los palestinos en Gaza por la fragilidad del alto el fuego, además de instar a la unidad entre los miembros del Consejo.