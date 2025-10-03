Russell Vought, el “bulldog” del MAGA que busca usar el cierre del gobierno para despedir a “miles” de empleados federales en EE.UU.

El presidente Donald Trump escucha mientras el director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, habla durante un evento en la Casa Blanca, en octubre de 2019. Foto: Archivo

Mientras Washington se preparaba para un eventual cierre gubernamental, el memorando de la administración del presidente Donald Trump que llegó a los buzones de correo de las agencias federales estadounidenses la semana pasada no fue sutil.

La directiva de 622 palabras del director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, fue categórica: todas las agencias federales estarían ahora obligadas a presentar planes detallados para despidos masivos.

Esos planes se activarían en caso de un cierre del gobierno, y solo se archivarían si los demócratas aceptaban una medida de financiamiento republicana que ya habían rechazado.

Nearly $8 billion in Green New Scam funding to fuel the Left's climate agenda is being cancelled. More info to come from @ENERGY.



The projects are in the following states: CA, CO, CT, DE, HI, IL, MD, MA, MN, NH, NJ, NM, NY, OR, VT, WA — Russ Vought (@russvought) October 1, 2025

Finalmente, en las primeras horas de este miércoles, Estados Unidos dio inicio al cierre de su gobierno, luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo de financiamiento para mantener los programas y servicios gubernamentales en funcionamiento antes de la fecha límite.

Es probable que el cierre del gobierno se extienda hasta la próxima semana, ya que se espera que los demócratas del Senado bloqueen nuevamente este viernes el proyecto de financiamiento temporal respaldado por los republicanos, y no se prevé que el Senado sesione durante el fin de semana.

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, dijo este jueves que es “improbable” que el Senado permanezca en Washington el fin de semana para seguir votando sobre el financiamiento.

pic.twitter.com/tVu5Yqrtel — Office of Management and Budget (@WHOMB) September 30, 2025

“Tendrán una cuarta oportunidad mañana de votar para mantener… para reabrir el gobierno. Y si eso fracasa, entonces pueden usar el fin de semana para pensarlo, regresaremos, y volveremos a votar el lunes”, señaló.

En medio de este escenario, la amenaza de Vought de proceder con despidos masivos cobró más fuerza este jueves, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el número de empleados federales que podrían ser exonerados en el marco del cierre gubernamental “probablemente será de miles”.

“Miren, probablemente será de miles”, respondió cuando le preguntaron cuántas personas podrían ser despedidas. “Y eso es algo en lo que la Oficina de Administración y Presupuesto y todo el equipo de la Casa Blanca, lamentablemente, tienen que trabajar hoy”, apuntó Leavitt.

Trump había dicho más temprano el jueves que se reuniría con Vought “para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas” serán recortadas y si esos recortes serán “temporales o permanentes”.

On day two of the government shutdown, President Trump said he has a meeting scheduled with OMB Director Russ Vought to determine which agencies he "recommends" be cut — either temporarily or permanently. https://t.co/i9zyUEzBcd pic.twitter.com/jpBcE6UVEA — ABC News (@ABC) October 2, 2025

Al preguntarle específicamente qué agencias estaban siendo consideradas, Leavitt respondió: “Esas conversaciones están teniendo lugar hoy. No voy a adelantarme a ellas”.

Luego agregó: “Estamos analizando agencias que no se alinean con los valores del presidente” y “que consideramos un desperdicio del dinero de los contribuyentes”.

Consultada más temprano en una aparición en Fox News sobre si las amenazas de recortes de Trump eran solo una táctica de negociación, Leavitt afirmó: “Oh, es muy real”.

“Hoy tengo una reunión con Russ Vought, famoso por el PROYECTO 2025, para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió Trump en un posteo en Truth Social, y agregó que, a su juicio, los demócratas le dieron una “oportunidad sin precedentes”.

President Trump referenced Project 2025 today despite denying it during his 2024 campaignhttps://t.co/Pkv1khPBKr — Axios (@axios) October 2, 2025

Según CNN, Vought dijo en privado a los republicanos de la Cámara de Representantes que habría despidos masivos en uno o dos días, dirigidos a agencias que no se alinean con las prioridades del presidente.

Mientras tanto, muchos demócratas han restado importancia a la amenaza de despidos masivos, argumentando que la Casa Blanca ya ha venido reduciendo el tamaño de la fuerza laboral federal.

El diario británico The Guardian recordó que Vought quien también dirigió la Oficina de Administración y Presupuesto durante el primer mandato de Trump, ha colaborado con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para recortar drásticamente las agencias federales y depurar personal desde que el mandatario republicano asumió el cargo en enero.

Vought: Mass layoffs will begin ‘in a day or two’ https://t.co/TviXBcGDxC — POLITICO (@politico) October 1, 2025

Un arquitecto clave del Proyecto 2025, el controvertido manifiesto conservador que guiaría un segundo mandato de Trump, Vought tiene una visión nacionalista cristiana del mundo y un profundo rechazo a los funcionarios públicos, buscando remodelar el gobierno federal de acuerdo con su visión ideológica: desmantelar la fuerza laboral federal, nombrar a leales a Trump que no obstaculicen su agenda y consolidar el poder del presidente.

Para los líderes del movimiento “Make America Great Again” (“Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo”) de Trump, Vought es considerado el arquitecto disciplinado que canalizó la pasión del MAGA en un proyecto político procesable.

De hecho, Steve Bannon, el exasesor de Trump cuyo pódcast War Room es popular entre la base, declaró a Vought “el bulldog del MAGA”.

Y Vought no ha perdido tiempo durante el actual cierre del gobierno. En una serie de publicaciones en las redes sociales, el director de presupuesto de la Casa Blanca dijo que la administración había pausado o cancelado la entrega de unos 26.000 millones de dólares en fondos previamente aprobados en una serie de programas, y describió el dinero como un desperdicio o que necesitaba una revisión más profunda.

El momento no parecía una mera coincidencia, como tampoco lo eran las elecciones de Vought, apuntó el diario The New York Times. El director de la OMB dijo que el gobierno ponía fin a un pedazo de fondos, por un total de alrededor de 8.000 millones de dólares, porque se trataba de “financiamiento de la Nueva Estafa Verde para alimentar la agenda climática de la izquierda”, una medida que afectaba proyectos en 16 estados, la mayoría de los cuales están dirigidos por demócratas.

“Russ Vought, the OMB director, has been dreaming about this moment—preparing this moment—since puberty."https://t.co/ZFVXrnM9lc — The New Republic (@newrepublic) October 2, 2025

En un segundo caso, el gobierno de Trump puso en pausa unos 18.000 millones de dólares en financiamiento de infraestructuras aprobada para dos grandes proyectos de transporte, principalmente en la ciudad de Nueva York, cuya delegación estatal incluye al senador Chuck Schumer, líder demócrata, y al representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes. Los dos hombres han sido blanco frecuente de los ataques personales de Trump, y el Departamento de Transporte dijo que el dinero se retendría a la espera de una nueva revisión.

Horas después de que Vought se comprometiera a revocar parte del financiamiento relacionado con el clima, el Departamento de Energía ofreció escasos detalles sobre sus recortes. La agencia dijo que había rescindido 321 adjudicaciones para más de 223 proyectos, con el alegato de que las inversiones no “avanzaban las necesidades energéticas de la nación” y no eran “económicamente viables”.

El Departamento de Transporte, que paralizó la entrega de unos 18.000 millones de dólares en dinero para infraestructuras que beneficiaban a Nueva York, dijo que revisaría esas subvenciones para comprobar si cumplen las directrices de Trump sobre diversidad, equidad e inclusión.

Donald J. Trump Truth Social Post 07:59 AM EST 10/02/25



I have a meeting today with Russ Vought, he of PROJECT 2025 Fame, to determine which of the many Democrat Agencies, most of which are a political SCAM, he recommends to be cut, and whether or not those cuts will be… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 2, 2025

Según el Times, la Casa Blanca utiliza el cierre del gobierno para castigar a los enemigos políticos. CNN, en tanto, apunta a “la metódica marcha de Vought para acumular poder en el poder ejecutivo y el enorme papel que ha desempeñado para llegar a este momento”. “La visión de Vought sobre cómo deconstruir la extensa burocracia federal de Washington, moldeada por sus años de trabajo en círculos republicanos, se está implementando ahora”, destaca la cadena de televisión.

“Mientras Elon Musk y DOGE estuvieron meses en el punto de mira por las afirmaciones generalizadas de drásticos recortes de gastos, fueron los planes a largo plazo de Vought para reformar drásticamente el gobierno federal los que impulsaron las prioridades de la administración. Si bien gran parte de ese trabajo se ha llevado a cabo deliberadamente fuera de la vista pública y la supervisión legislativa, la huella de Vought se refleja en los intentos más audaces de Trump de arrebatarle poder al Congreso”, agrega CNN.

“Gran parte del movimiento conservador siempre dio por sentado que, si bien Elon Musk y DOGE recibían mucha atención, Russ era el instrumento más eficaz para reducir el tamaño y el alcance del gobierno”, dijo Erick Erickson, presentador de un programa de entrevistas conservador que conoce a Vought desde hace décadas.

CUTS COMING: Federal layoffs may begin within “a day or two” if the shutdown drags on, the budget office director warns.



Russ Vought says Democrats are forcing the Trump administration’s hand after Senate Democrats rejected the GOP’s plan to fund agencies.



Trump says he is… pic.twitter.com/DwXmjzSdoX — Fox News (@FoxNews) October 2, 2025

“Si yo fuera demócrata, la idea de empoderar al director de la Oficina de Administración y Presupuesto durante un cierre republicano me haría reflexionar”, comentó Erickson. “Si yo fuera demócrata y Russ Vought estuviera a cargo de la OMB, tendría pesadillas pensando en lo que Russ podría hacer y que no se podría deshacer cuando el gobierno reabra. Russ ha esperado este momento toda su vida”, advirtió.

El desagrado de Vought por los funcionarios públicos, el llamado “estado profundo” que impidió a Trump llevar a cabo toda su agenda la primera vez, es profundo, indica The Guardian. “Queremos que los burócratas sufran un trauma”, declaró Vought en un video obtenido por ProPublica y el grupo de investigación Documented in October. “Cuando se despierten por la mañana, queremos que no quieran ir a trabajar, porque cada vez se les considera más como los villanos. Queremos que se les corte el financiamiento... Queremos causarles un trauma”.

The New York Times destaca que Vought trabaja muchas horas y los fines de semana en su suite del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca, donde supervisa a una plantilla de más de 500 personas.

En la pared hay una foto de su presidente favorito, Calvin Coolidge, el muchacho de granja y alcalde de una pequeña ciudad que, según los historiadores, encarnó con mayor pureza los principios conservadores de un gobierno pequeño y austeridad fiscal.

“Russ sabe exactamente cómo desmantelar el Estado Profundo y acabar con el gobierno armado”, escribió Trump en un comunicado al nominar a Vought.