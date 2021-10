Secretaria de Prensa de la Casa Blanca da positivo por Covid-19

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó la tarde de este domingo que dio positivo por Covid-19. Esto, luego de haber decidido durante la semana no viajar a la cumbre del G20 en Roma con el Presidente Joseph Biden, debido a que algunos de sus familiares habían recibido pruebas positivas del coronavirus.

“Aunque no he tenido contacto cercano en persona con el Presidente o autoridades de alto rango de la Casa Blanca desde el miércoles, estoy dando a conocer hoy, por transparencia, que mi examen dio positivo. La última vez que vi al presidente fue el martes, cuando nos sentamos en el exterior a dos metros de distancia y usamos mascarillas “, indicó Psaki a la prensa, según informó el diario The New York Times.

La secretaria Psaki informó que algunos miembros de su hogar dieron positivo por el virus a principios de semana y que se puso en cuarentena una vez que se enteró de que sus familiares habían contraído el virus.

Agregó que, tras realizarse exámenes diarios, desde el miércoles hasta el sábado dio negativo por Covid-19, pero que hoy el resultado fue distinto.

La funcionaria, quien presenta su esquema de vacunación completo, indicó que “gracias a la vacuna, solo he experimentado síntomas leves, lo que me ha permitido seguir trabajando desde casa”.

“Planeo regresar al trabajo en persona al concluir la cuarentena de 10 días, y tras realizarme un test rápido que arroje negativo, que es un requisito adicional de la Casa Blanca para mayor precaución “.