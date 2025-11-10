OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Senado de EE.UU. aprueba plan para reabrir el gobierno tras 40 días de cierre

    Pese a ello, el presidente Donald Trump presiona para reemplazar los subsidios de salud de Obamacare por pagos directos a los ciudadanos, un punto que sigue trabando el acuerdo con los demócratas.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Senado de Estados Unidos dio este domingo un paso clave para reabrir el gobierno federal, que lleva 40 días paralizado debido a un enfrentamiento político entre republicanos y demócratas en torno al financiamiento de programas de salud y gasto público.

    En una votación procedimental, los legisladores aprobaron avanzar en una iniciativa previamente visada por la Cámara de Representantes, que será modificada para extender la financiación del gobierno hasta el 30 de enero e incluir un paquete de tres proyectos de ley presupuestarios anuales completos.

    Si el Senado ratifica la versión final, la propuesta deberá regresar a la Cámara Baja y luego ser enviada al presidente Donald Trump para su promulgación, un proceso que podría demorar varios días.

    Un acuerdo con condiciones

    Según fuentes del Senado, los republicanos alcanzaron un acuerdo con un grupo de demócratas para realizar en diciembre una votación que determine si se extenderán los subsidios del programa de salud Affordable Care Act (ACA), conocido como Obamacare.

    El punto ha sido una de las principales demandas del bloque demócrata y el principal obstáculo para destrabar la negociación.

    El proyecto contempla también revertir parcialmente los despidos masivos de empleados federales efectuados durante el cierre y restablecer los beneficios del programa de asistencia alimentaria (SNAP) por un año.

    “Todos los empleados federales, incluidos los miembros de nuestras fuerzas armadas, la Guardia Costera, la Policía del Capitolio, agentes fronterizos, controladores aéreos y personal de seguridad aeroportuaria, recibirán los salarios atrasados”, señaló la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado.

    El acuerdo fue impulsado por las senadoras demócratas de New Hampshire Maggie Hassan y Jeanne Shaheen, junto con el independiente de Maine Angus King.

    Pese al avance, el líder demócrata Chuck Schumer votó en contra, señalando que el texto aún no garantiza la estabilidad presupuestaria a largo plazo.

    Efectos económicos y sociales

    El cierre, que comenzó hace más de un mes, ha dejado sin trabajo a miles de funcionarios, ha retrasado la entrega de ayuda alimentaria y ha generado problemas en el transporte aéreo debido a la falta de personal en control de tráfico.

    El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, advirtió que, si la parálisis se mantiene, el crecimiento económico podría volverse negativo en el último trimestre del año, afectando especialmente el movimiento aéreo durante el feriado de Acción de Gracias, el 27 de noviembre.

    “El impacto sobre el PIB podría superar el 1,5%, según estimaciones de Goldman Sachs, y esa cifra probablemente se quedará corta si la situación se prolonga”, señaló Hassett en el programa Face the Nation de CBS.

    Trump redobla presión sobre los subsidios

    Mientras el Congreso buscaba una salida, el presidente Donald Trump volvió a insistir en su intención de reemplazar los subsidios del ACA por pagos directos a los ciudadanos para financiar su propia cobertura médica.

    Donald Trump

    En su red social Truth Social, Trump calificó los subsidios como “una estafa que beneficia a las compañías de seguros y un desastre para el pueblo estadounidense”, agregando que “los fondos deben ir directamente a las personas, no a los burócratas ni a las aseguradoras”.

    El mandatario dijo estar dispuesto a trabajar con ambos partidos “una vez que el gobierno esté abierto”, pero sus declaraciones tensaron nuevamente las negociaciones.

    En el mismo tenor, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente, aclararon que la propuesta sanitaria de Trump no será debatida antes de que se apruebe la reapertura del gobierno.

    “Por ahora, no la estamos presentando al Senado. No habrá negociaciones con los demócratas hasta que el gobierno vuelva a funcionar”, afirmó Bessent en el programa This Week de ABC.

    Sin embargo, las primas de los seguros médicos del ACA podrían duplicarse el próximo año, según expertos, una situación que incrementa la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso.

    Desde la oposición, el senador demócrata Adam Schiff acusó a Trump de intentar “desmantelar el ACA” y devolver el poder a las aseguradoras para negar cobertura a pacientes con enfermedades preexistentes.

    “Las mismas compañías de seguros contra las que arremete en sus mensajes serían las que recuperarían poder para cancelar pólizas o negar cobertura. Es un retroceso disfrazado de reforma”, dijo Schiff en declaraciones a ABC.

