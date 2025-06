Testimonios del conflicto entre Israel e Irán: El drama de la guerra y la falta de comunicación

Israel e Irán han seguido intercambiando ataques en su último conflicto, que comenzó el 13 de junio. En medio de una retórica airada de ambos lados, el presidente estadounidense, Donald Trump, ahora está considerando si unirse a los ataques israelíes contra las instalaciones nucleares de Teherán.

Este jueves, un misil iraní impactó directamente en el hospital Soroka en Beersheba, en el sur de Israel, hiriendo al menos a 40 personas según el servicio de emergencia israelí Maguén David Adom (MDA), encargado de desastres, ambulancias y el banco de sangre de ese país.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con los miembros de la prensa durante su visita al hospital Soroka en la ciudad sureña de Beersheba, después de que fuera alcanzado por un misil disparado desde Irán, el 19 de junio de 2025. Foto: AFP MARC ISRAEL SELLEM

Al respecto, el coordinador nacional de desastres del MDA, el chileno Chaim Rafalowski (58), originario de Ñuñoa y que vive en Tel Aviv desde los seis años, cuenta a La Tercera que entre los fallecidos hay judíos, musulmanes y cristianos, y que la mayoría de ellos pertenecen a la tercera edad. Y también relata cómo fue para él el momento en el que empezaron los ataques la semana pasada.

Hasta este viernes, los ataques israelíes habían matado al menos a 639 personas en Irán, según informó The Associated Press, citando a un grupo de derechos humanos con sede en Washington. Mientras que Israel reportó que su cifra de muertos se mantenía en 24.

La noche del primer ataque

Rafalowski cuenta que, “el jueves en la noche, el director general del MDA nos informa que todo está bien y nos vamos a dormir. A las tres de la mañana suenan las alarmas. Y nosotros, en el Maguén David Adom, conectados al sistema de la defensa, recibimos una alerta previa. Abro mi WhatsApp y el director general nos pone: ‘Estamos atacando en Irán. Repórtense a las bases’. Y eso es lo que hicimos”, detalla.

“En el momento que dejó de sonar la alarma, todos nos fuimos a nuestros puestos en las diferentes bases del Maguén David Adom, preparados para el ataque que iba a venir de Irán. Y obviamente eso ocurrió muy rápido. Eso es lo que estamos viviendo desde ese momento”, relata.

“Cuando sentimos esta alarma, todos entendimos que se trataba de un ataque a Irán”: Chilenos en Israel cuentan cómo viven los ataques, mientras Irán está incomunicado. MENAHEM KAHANA

Hernán López (53), originario de Valparaíso que actualmente vive en el kibutz Gezer, entre Tel Aviv y Jerusalén, fue uno de los miles que escuchó esa alarma en la noche. “Que sonara a las tres de la mañana no era algo raro”, dice a La Tercera, dado que desde el 8 de octubre de 2023 -el día después de los ataques de Hamás- las alarmas siempre han sonado a esa hora en la noche y han recibido ataques “casi todas las semanas desde Yemen”. “Pero lo que sí era raro es que fuera corto”, comenta a este medio.

“Israel es muy pequeño, especialmente en la zona más poblada, donde está concentrada la mayoría de la población. Y nosotros colindamos con esos lugares. Entonces, esto fue a las tres de la mañana y nosotros escuchamos una alarma. Escuchamos una alarma que fue diferente, que fue más corta. Pero que fue suficiente para despertarse bien”, cuenta el trabajador de la zona industrial del kibutz.

Miedo e incertidumbre

El intercambio de ataques aéreos cumplió una semana este viernes, aparentemente sin una tregua en camino y además con la posibilidad de que Estados Unidos se una a los ataques de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán.

“Nosotros entendemos que ellos desarrollan un programa nuclear específicamente para erradicarnos del mundo. Y sabíamos que, en algún momento, iba a haber una confrontación directa con ellos. Por eso, cuando sentimos la alarma, todos entendimos que se trataba de un ataque a Irán y que nos estaban avisando para que nos pusiéramos a resguardo”, cuenta López.

Gente se reúne para una protesta contra la ola de ataques de Israel contra Irán en el centro de Teherán, el 13 de junio de 2025. Foto: AFP ATTA KENARE

“Hubo cierta incertidumbre, porque todos sabíamos que Israel iba a atacar primero, pero que ellos iban a responder, y esa respuesta podía ser increíblemente sangrienta. Entonces había un grado no menor de miedo, de incertidumbre, dependiendo de qué tan fuerte emocionalmente fuera de cada uno”, relata.

En esta semana de conflicto, los misiles “se ven todo el tiempo”. “Ayer fueron 100 misiles en la noche. Piensa lo que es. Es una cosa que no puedes dejar de lado. Aquí el más cerca de nosotros hizo sonar la alarma de los autos, porque suenan del ruido tan fuerte que se genera cuando cae el misil aquí a la tierra”, dice a La Tercera Rodrigo González (43), quien creció en Viña del Mar y Quilpué antes de migrar a Tel Aviv en 1991.

Preocupaciones por la familia

Consultado por cómo está el ambiente en Israel, Rafalowsky cuenta que “hay una gran preocupación. Hay que reconocerlo porque sí, hay una amenaza que es grave, es una amenaza intensa. Es muy importante. Y al final, cuando suena la alarma y nos atacan, uno se pone a pensar: ¿dónde está mi familia? Uno piensa en su familia, si están en un refugio y que, ojalá, estén bien. Eso es algo que compartimos todo en el Maguén David Adom”.

Rafalowsky también cuenta que “hay una sensación de que Dios, creo yo, no ha abandonado a nuestras familias. Sí, hay una sensación de que vamos a salir adelante con seguridad, porque la percepción, sin importar dónde están nuestras familias, parece ser que han ganado una resiliencia general”.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. Foto: Archivo

Para González, la parte más complicada de vivir en Israel en medio de este conflicto es tener que explicar a sus hijos lo que sucede. “Es una cosa muy dura. Parar tu vida y vivir dentro de una pieza de seguridad. Los niños no pueden ir al colegio y las familias no pueden ir a trabajar”. “Es algo que es muy difícil y duro de vivir”, expresa a este medio.

“Hay que explicar lo que pasa a niños de 10, 8, 7, 6 años. Mi hijo me pregunta cuando ve los videos en la televisión de Alí Jamenei, ‘papá, por qué está gritando y diciendo nosotros vamos a matar a Israel y los vamos a eliminar y se terminó la historia de ellos’. Me pregunta por qué hay personas que hablan así y que qué les hicimos nosotros a ellos, que ahora tenemos que vivir así. Y eso es algo que tú tienes que explicarlo y lo piensas y lo vives”, se lamenta González.

También asegura que están cansados, pues “no hemos dormido ya una semana como se necesita”. Pese a la realidad que se vive, mantiene la esperanza de que el conflicto pueda terminar. “Hoy más que nunca la gente en Israel siente que esto se puede cambiar. Que puede llegar el momento en que se termine este odio, que se termine de escuchar esas declaraciones locas en las tele y en las radios”.

La dimensión de los ataques

Irán dijo que su objetivo era atacar un centro de comando de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y un campamento de inteligencia adyacente al Hospital Soroka, en Beersheba, según los medios estatales, pero Sharren Haskel, viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, acusó a Irán de atacar deliberadamente el centro médico este jueves.

Rafalowsky compara entre los diferentes ataques recibidos por Israel. “Este es muy diferente del ataque que hemos visto de Hamás, desde Gaza, o de Hezbolá, desde Líbano. El cohete que viene de Gaza trae aproximadamente 50 kilogramos de explosivos. El misil que viene de Irán trae 400 kilogramos de explosivos y, además, tiene la energía de la caída, porque sale de la atmósfera y vuelve a entrar. Entonces tiene la energía de la caída más la energía de los explosivos”.

“Por eso, durante estos últimos días, lo que estamos viendo son incidentes que no habíamos visto hasta ahora, con un daño a las estructuras y a la infraestructura masiva. Mucho, mucho más grave de lo que habíamos visto hasta el día de hoy”, asegura a este medio el coordinador nacional de desastres del MDA.

Simpatizantes de grupos iraquíes proiraníes sostienen una figura recortada del presidente estadounidense Donald Trump durante una protesta en apoyo de Irán, en Bagdad, el 16 de junio de 2025. Foto: AFP AHMAD AL-RUBAYE

Sin internet en Irán

En el lado iraní, los residentes de Teherán y otras ciudades describieron a The New York Times el impacto de los ataques. “Esto no se parece a nada que hayamos vivido antes”, dijo a ese medio Ali, un ingeniero de 43 años residente en la capital iraní y padre de dos niños pequeños. También afirmó que las muertes y las bajas se acercaban cada día más a casa y que la hermana de un amigo había muerto cuando un edificio se derrumbó sobre ella tras un ataque dirigido.

“Se presta mucha atención a los objetivos militares, pero no se dice mucho sobre las numerosas víctimas civiles; de hecho, no se dice nada sobre ellas, que son mucho mayores que los asesinatos selectivos”, complementó al Times Jila Baniyagoub, una destacada periodista y activista por los derechos de las mujeres en Teherán. Además, cuatro médicos informaron al diario neoyorquino que las salas de urgencias estaban desbordadas.

La Tercera intentó contactar con chilenos y locales residentes en Irán, pero no fue posible establecer un diálogo con ellos debido a que las comunicaciones en el país persa fueron interrumpidas esta semana. Tal es así que el Ministerio de Comunicaciones incluso reconoció las restricciones de internet.

Fue el caso de Diego Haro López (31), un chileno originario de Punta Arenas que está atrapado en Irán desde el inicio de los ataques mutuos. El joven entró a ese país en bicicleta junto a su perro Mirlo, con el objetivo de renovar su visa en Teherán y así seguir su viaje. Pero el inicio de los ataques lo dejó sin poder salir de la República Islámica. Y desde este miércoles, no tiene señal de internet.

“Estoy un poco preocupado, desde las dos de la tarde de ayer (miércoles) no me puedo comunicar con Diego, no le llegan los mensajes. Su último mensaje sí fue tranquilizador, que iba a cruzar la frontera y ya estaba con un amigo. Pero no tengo ningún mensaje de él. La verdad igual estoy preocupado, pero él sabe desenvolverse en estas situaciones. Habrá que esperar”, dijo a La Tercera Ignacio Silva, amigo personal de Diego y quien lo ayuda gestionando sus redes sociales.

Los iraníes en Chile y en otros países también tienen dificultades para mantenerse en contacto con sus amigos y familiares.

“El gobierno cortó o bajó la velocidad de internet en Irán. Yo le mandé un mensaje a mi hermana y todavía no lo recibe, todavía tiene un solo clic y no dos (en WhatsApp), lo que me hizo dar cuenta que no tienen internet. La situación es muy mala y están en guerra” dijo a La Tercera Vahid, iraní en Chile que tiene un local de comida llamado La Persia y cuya familia se encuentra actualmente en Chalus, una ciudad a tres horas hacia el norte de Teherán.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso en el aniversario de la muerte del exlíder supremo del país, el ayatolá Jomeini, en el mausoleo de este último en Teherán, el 3 de junio de 2025. Foto: AFP -

Aunque muchos iraníes intentan eludir las prohibiciones utilizando VPN, incluso éstas se han vuelto cada vez menos fiables, indica la cadena BBC en árabe. Además, la televisión estatal iraní instó el martes por la tarde a la gente a eliminar WhatsApp de sus teléfonos inteligentes, alegando sin pruebas específicas que la aplicación de mensajería recopilaba información de los usuarios para enviarla a Israel.

La incertidumbre está afectando a los iraníes en el extranjero. “Ojalá nunca hubiera dejado a mi familia en Irán. No puedo dejar de pensar en su seguridad”, dijo un entrevistado a la cadena BBC. “Es el primer día en más de un año que no puedo llamar ni enviar mensajes de texto a mi madre por la mañana”, reconoció otro.