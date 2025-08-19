SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Tribunal Constitucional de Perú blinda a Boluarte y ordena suspender investigaciones en su contra hasta que finalice su mandato

“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, reza la decisión, que se produce tras la presentación de una demanda por parte del Ejecutivo peruano.

Por 
Europa Press
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, asiste a la 55ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2025. Foto: Archivo Yves Herman

El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes suspender todas las investigaciones contra la presidenta del país latinoamericano, Dina Boluarte, hasta que finalice su mandato en julio de 2026, tras una demanda presentada por el gobierno peruano.

La máxima corte peruana ha determinado que las investigaciones “no están amparadas en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución”, que resalta que los presidentes solo pueden ser acusados por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento, así como el de los organismos electorales.

“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, reza la decisión, que se produce tras la presentación de una demanda por parte del Ejecutivo peruano, según ha recogido la emisora RPP.

El Tribunal Constitucional ha explicado así que tanto el Ministerio Público como el poder judicial han menoscabado el “marco competencial” de la presidenta peruana, excediéndose de sus funciones al llevar a cabo diligencias en su contra.

Boluarte está siendo investigada por cohecho en el marco del caso de los relojes de lujo Rolex no declarados, así como por las protestas antigubernamentales que estallaron a raíz de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo tras su intento por arrogarse más competencias.

La actual mandataria, entonces “número dos” de Castillo, tomó las riendas del país andino en medio de las protestas, que se saldaron con más de 60 muertos y miles de heridos debido a la represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Más sobre:PerúBoluarteTribunal ConstitucionalinvestigacionesMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica

Tragedia en Curacaví: hombre asesinado alcanzó a llamar a Carabineros y vecinos para alertar de segundo robo en una semana

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica
Chile

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica

Tragedia en Curacaví: hombre asesinado alcanzó a llamar a Carabineros y vecinos para alertar de segundo robo en una semana

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

En vivo: Brayan Cortés y Peñarol buscan el paso a los cuartos de la Libertadores ante Racing
El Deportivo

En vivo: Brayan Cortés y Peñarol buscan el paso a los cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Un penal de Kylian Mbappé salva el estreno de Xabi Alonso en Real Madrid por LaLiga

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela
Mundo

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones