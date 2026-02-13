Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”
La decisión del Gobierno de Reino Unido, del pasado julio, sobre clasificar al grupo de protesta "Palestine Action" como organización terrorista fue ilegal, según dictaminó este viernes el Tribunal Superior británico. La Policía del país arrestó a más de 2.000 manifestantes pacíficos por sostener carteles que declaraban su apoyo al movimiento.
El Tribunal Superior de Reino Unido dictaminó este viernes que la decisión del Gobierno de ilegalizar al grupo de protesta “Palestine Action” como organización terrorista fue ilegal. Sin embargo, mantuvo la prohibición temporalmente, a la espera de otra audiencia mientras la Administración prepara una apelación.
“La naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no alcanzan el “nivel, la escala y la persistencia” que justificarían su proscripción, subrayaron los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swift y Karen Steyn.
“La decisión de proscribir Palestine Action fue desproporcionada”, remarcaron los magistrados.
Huda Ammori, cofundadora del grupo, afirmó que la decisión del tribunal “constituye una victoria monumental tanto para nuestras libertades fundamentales en Reino Unido como para la lucha por la libertad del pueblo palestino, revocando una decisión que será recordada para siempre como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”.
Partidarios de “Palestine Action” y grupos de libertades civiles afirman que los arrestos por protestas que califican como pacíficas pisotean la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.
Por su parte, Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en Reino Unido, calificó el fallo judicial de este viernes como “un impulso para la democracia británica”. Y afirmó que el Gobierno británico había utilizado la legislación antiterrorista para reprimir las críticas legítimas a Israel.
¿Cuáles fueron las razones para declarar terrorista al grupo?
Cuando tomó su decisión, el Gobierno de Reino Unido argumentó que la escalada de acciones del grupo constituía “terrorismo”, citando un allanamiento en 2024 a una fábrica de Elbit Systems, la mayor empresa de defensa de Israel (ESLT.TA), en el que, según la Fiscalía, los activistas causaron daños por valor de alrededor de 1 millón de libras (1,4 millones de dólares) y un agente de policía fue golpeado con un mazo.
La prohibición llegó después de que varios activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea el pasado junio para protestar contra el apoyo militar británico a los ataques del Ejército de Israel contra Gaza, que causaron la muerte de miles de palestinos.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se mostró “decepcionada por la decisión del tribunal y discrepó con la idea de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado”.
“La proscripción no impide las protestas pacíficas en apoyo de la causa palestina, otro punto en el que el tribunal coincide (...) Tengo la intención de impugnar esta sentencia ante el Tribunal de Apelación”, declaró.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.