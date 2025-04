Triunfo en elección en Wisconsin y estrechas derrotas en Florida: ¿Un gran impulso psicológico para los demócratas ante los candidatos de Trump y Musk?

Tras lo que parecieron ser dos meses de letargo del Partido Demócrata de Estados Unidos, este martes consiguieron su mayor victoria en lo que va de segundo gobierno del presidente Donald Trump. Esto, luego de que su carta a la Corte Suprema de Wisconsin, la jueza liberal Susan Crawford, venciera al candidato conservador apoyado por el mandatario pero, principalmente, por su asesor, Elon Musk.

Según diversos medios locales, la elección era una suerte de plebiscito temprano a la gestión de Trump y de la creciente influencia del empresario Musk en el gobierno estadounidense, e incluso la prensa proclive al oficialismo indicó que no aprobaron el desafío.

Además de Wisconsin, Florida también fue escenario de elecciones, pero para reemplazar dos escaños de la Cámara de Representantes, el símil a la de Diputados en Chile. Y si bien el Partido Republicano se impuso en la definición por los asientos parlamentarios, la distancia con los demócratas fue mucho menor a la lograda solo meses atrás, en noviembre, cuando Trump se impuso a la carta en ese entonces oficialista, Kamala Harris.

Todo esto ocurrió pese a que el estado sureño es conocido como uno de tendencia republicana, y que Elon Musk desembolsó la mayor cifra -por mucha distancia- en donaciones al candidato que terminó perdiendo: 25 millones de dólares, según el periódico The New York Times.

¿Impulso demócrata?

Para el citado medio neoyorquino, “los demócratas lograron esta semana sus mayores avances hasta la fecha en la segunda era de Trump” tras la victoria en Wisconsin. The Associated Press (AP), la agencia que por décadas ha certificado los resultados en EE.UU., indicó que con cerca del 95% de los votos contados durante la noche del martes, la jueza Crawford mantenía una ventaja de casi 10 puntos, aproximadamente.

Fox News, medio cercano al trumpismo, aseguró que “los demócratas celebraron una victoria mayor de lo esperado en unas elecciones históricamente caras y de alto perfil”. A la espera de la confirmación de las cifras, Susan Crawford, jueza estatal de Madison, se imponía con el 54% de los votos, informó NBC News. Brad Schimel, juez estatal y exfiscal general que era apoyado fuertemente por Musk, se habría quedado con el 45% de los sufragios, añadió el medio estadounidense.

Donald Trump reacciona tras quejarse de su sonido durante una campaña en Milwaukee, Wisconsin, el 1 de noviembre de 2024. Foto: Archivo

Este empujón, cree el Times, “tal vez, solo tal vez, sea el comienzo” del repunte demócrata. Los resultados del martes no borran la larga lista de derrotas azules durante las elecciones de noviembre, que siguen lejos del poder en Washington y con pocas muestras de capacidades para limitar el vendaval de transformaciones impulsadas por Trump y Musk, como los drásticos recortes en las agencias federales, la erosión de históricas relaciones diplomáticas o las modificaciones en materia universitaria, de inclusión o migración. Pero el resultado del martes podría abrir una ventana.

Las cifras dan esperanzas a las huestes demócratas. En Wisconsin, rescataron una victoria pese a que en noviembre pasado, en las presidenciales, perdieron ante Trump. Para aquella ocasión, el magnate republicano se impuso por un exiguo margen de 0,8%, en un estado siempre cambiante -es conocido como uno “péndulo” o swing state-. Pero, esta vez, la diferencia fue de casi 10 puntos en favor de los demócratas.

“La democracia está viva y rugiente en el Estado del Tejón”, dijo Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, consignó la prensa local. “En un momento de oscuridad nacional, los votantes de Wisconsin encendieron una vela. Que la lección de las elecciones de Wisconsin resuene en todo el país”, añadió.

Entre los factores que AP pudo recoger de entre los votantes opositores a Trump, destacaron que, en muchos casos, fue un sufragio de protesta ante los primeros meses de la segunda administración del republicano. “Esta es nuestra oportunidad de decir no”, dijo Linda Grassl, enfermera jubilada de obstetricia y ginecología que emitió su voto en la Biblioteca Pública de Waunakee.

Otros abiertamente cuestionan a Musk y su papel en la política nacional. “No me gusta que Elon Musk gaste dinero en unas elecciones en las que no debería tener ninguna participación”, dijo a la agencia de noticias Antonio Gray, un guardia de seguridad de Milwaukee, de 38 años “Deberían dejar que los votantes voten por quien quieran en lugar de interferir como lo han hecho”, añadió.

Por el contrario, en la vereda republicana le bajan el perfil al resultado, apelando a la baja asistencia de votantes de la tienda roja. Scott Walker, exgobernador de Wisconsin, planteó que “si eres alguien que votó por Trump porque te sientes olvidado, normalmente no te presentas a sufragar” en este tipo de instancias fuera del calendario tradicional. “¿Qué tiene que ver esto con Trump?”, se preguntó.

Y añadió: “Yo tendría un poco de cuidado con leer demasiado lo que sucede a nivel nacional”, según consignó The Associated Press.

El resultado en Wisconsin no es solo una alegría para los demócratas en términos electorales. También lo es en el ámbito ideológico. La votación les permitirá mantener una mayoría liberal en la Corte Suprema del estado péndulo de 4-3, y ocurre justo cuando la instancia judicial local tendrá que definir sobre temas como la redistribución de distritos del Congreso, los derechos de voto, los derechos laborales y el aborto.

El entonces juez del Tribunal Supremo de Wisconsin, Michael J. Gableman, habla durante una vista judicial en el juzgado del condado de Grant en Lancaster, el 17 de septiembre de 2015. Foto: Archivo

De igual modo, la labor demócrata está lejos de terminar. Una encuesta de NBC News reveló que la popularidad del partido azul está en los niveles más bajos de toda una generación de ciudadanos y los activistas por las causas liberales también han dado claras muestras de molestia.

Por otro lado, el resultado de Florida dejó un sabor agridulce entre algunos republicanos. Los dos curules en juego buscaban reemplazar en la Cámara de Representantes a Matt Gaetz y a Michael Waltz, este último elegido por Trump como Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. Y si bien las dos cartas de la tienda roja se impusieron, estuvieron lejos de los números mostrados en noviembre pasado.

Randy Fine se impuso al demócrata Josh Weil por una diferencia de 14 puntos. Waltz, que ostentaba el cargo de dicha zona, aventajó por 33 puntos a su rival en noviembre pasado. En Pensacola, en tanto, Jimmy Patronis derrotó a la demócrata Gay Valimont, una activista para la prevención de la violencia armada. Similar al otro caso, se distanció por 15 puntos de su contrincante política, lejos de los 32 que logró Gaetz.

Entre los factores del repunte demócrata se encuentran el renovado interés por enfrentarse a Donald Trump, lo que se tradujo en una cantidad récord de donaciones de dinero.

“De lo que se trata en estas elecciones es de la participación, y aunque los demócratas son un porcentaje muy pequeño en esta zona, están muy muy muy enfadados”, dijo el propio Fine a The New York Times, previo a la votación. Su campaña, continuó, estuvo enfocada en “intentar crear el mismo nivel de intensidad que sienten los demócratas”. ¿Será suficiente para crear una ola más grande?

Musk, el gran perdedor

La continua mención al magnate dueño de Tesla no es azarosa. El asesor principal del presidente Trump y jefe de facto del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se involucró directamente en la campaña para elegir al juez de tendencia republicano invirtiendo la increíble suma de 25 millones de dólares -21, dice The Associated Press-, incluidos tres premios de un millón que donó a quienes se sumaran a su petición contra los “jueces activistas”, refiriéndose a los liberales como Crawford.

Dentro de la apuesta por impulsar un enojo mayor entre las bases demócratas, está justamente el apuntar a Tesla. “Están viendo cómo Donald Trump está empoderando a un multimillonario que no ha sido elegido para recortar sus programas de servicios para veteranos y, sin embargo, sus representantes, estos congresistas republicanos, no están apareciendo”, dijo al Times la secretaria de Estado de Wisconsin, la demócrata Sarah Godlewski.

Elon Musk regala cheques de un millón de dólares a votantes. Foto: Archivo

La complementó Patrick Guarasci, asesor principal de la campaña de Susan Crawford, quien dijo al Times: “No queríamos buscar pelea con el hombre más rico del mundo, pero cuando la pelea te llega, no te echas atrás. Esa es también una gran lección (...) La gente necesita oírlo. Hay tanto debilitamiento en todo el país y creo que Susan ha demostrado a la gente que puedes levantarte, luchar y ganar”.

Pero Elon Musk tampoco ayudó a apagar esa llama. Al contrario, llegó a plantear la elección judicial casi en términos apocalípticos al señalar que los votantes no entendían lo que estaba en juego, como señaló en un mitin el fin de semana pasado.

Y en su celebración, Crawford aprovechó el haber tenido un enemigo tan grande como Musk al otro lado de la vereda. “Tengo que decirles que, cuando era pequeña y crecía en Chippewa Falls, nunca hubiera imaginado que me enfrentaría al hombre más rico del mundo por la justicia y por Wisconsin. Y hemos ganado”, dijo en su discurso de celebración en Madison, la capital del estado.

Lejos de dejarlo ahí, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, dijo en un comunicado: “Esta noche, el pueblo de Wisconsin rechazó de plano la influencia de Elon Musk, Donald Trump y los intereses especiales de los multimillonarios”. Útil o no para el eventual repunte demócrata, será una victoria que no dejarán ir con facilidad.