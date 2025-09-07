Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Donald Trump confirmó este domingo que estaba preparado para una segunda fase de sanciones contra Rusia.

Según reporta CNN, la acción la confirmó a la prensa apostada en la Casa Blanca, quienes esperaban su salida mientras se dirigía al estadio Arthur Ashe para presenciar la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Esta confirmación llegó pocas horas después que se desarrollara uno de los mayores ataques por parte de Rusia en territorio ucraniano. Este domingo más de 800 drones bombas atacaron distintas ciudades en Ucrania y, por primera vez en más de dos años de guerra, lograron dañar la principal sede de gobierno en Kiev.

Andrii Sybiha

Precisamente tras los ataques, que dejaron cuatro personas fallecidas y más de 40 heridos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habría solicitado al gobierno estadounidense un aumento en las sanciones.

“En Washington se ha dicho repetidamente que la negativa a dialogar traerá consigo sanciones. Debemos aplicar todo lo acordado en París“, escribió Zelenski en su cuenta de X.

Por otro lado, durante las últimas semanas el presidente estadounidense había hecho notar su frustración frente al poco progreso para un posible alto al fuego entre Rusia y Ucrania.