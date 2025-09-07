SUSCRÍBETE
El Deportivo

Por la visita de Donald Trump: se retrasa el comienzo de la final del US Open

Las medidas de seguridad del Abierto de Estados Unidos provocaron que el inicio de la definición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se posterga por media hora.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Por la visita de Donald Trump: se retrasa el comienzo de la final del US Open.

La final del US Open, que enfrentará a Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°), se ha pospuesto hasta las 15:30 horas debido a retrasos provocados por las medidas de seguridad adicionales implementadas ante la presencia de Donald Trump en el estadio. Los fanáticos experimentaron demoras al ingresar, lo que obligó a ajustar el horario del esperado duelo.

“Como resultado de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los fanáticos tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos extendido la hora de inicio del partido de hoy a las 2:30 p.m. (hora del Este de EE. UU.)”, comunicó la organización a través de sus canales oficiales.

Nueva York se prepara para una cita histórica. Este domingo, Sinner y Alcaraz volverán a cruzar sus caminos en la final del último Grand Slam de la temporada. Para llegar hasta este momento, el italiano eliminó al canadiense Félix Auger-Aliassime (27°), mientras que el español superó a Novak Djokovic (7°), asegurando así un choque entre los dos mejores tenistas del mundo, que ya ha marcado la temporada 2025.

Será la tercera vez que ambos se enfrentan por un título de Grand Slam en la misma temporada: Alcaraz ganó en Roland Garros con una remontada épica, mientras que Sinner se impuso en Wimbledon, celebrando su primer triunfo en la Catedral. Más allá de los GS, ambos protagonizaron duelos decisivos en los Masters 1000 de Roma y Cincinnati, con victorias para el murciano en ambas ocasiones.

Con un historial que le da ligera ventaja al español (9-5), este partido tendrá un incentivo extra: el vencedor se coronará como número uno del mundo. Sinner, que suma 65 semanas consecutivas en la cima del ranking, intentará evitar que Alcaraz recupere la primera posición, que no ocupa desde septiembre de 2023.

