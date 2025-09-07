SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Brasil celebra su independencia reivindicando su soberanía mientras se desarrollan manifestaciones de adherentes de Bolsonaro

La jornada estuvo marcada por llamados por parte del gobierno a reafirmar la soberanía tras el aumento de aranceles por parte de EE.UU. En paralelo, en Río de Janeiro, adherentes a Jair Bolsonaro pedían la aprobación de la Ley de amnistía al exmandatario.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Gobierno de Brasil

Cada 7 de septiembre, Brasil conmemora la declaración de su independencia en 1822 del imperio portugués. Este año en particular el ambiente se vislumbraba tenso en el contexto del proceso judicial que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro, acusado por un intento de golpe de Estado.

Ya durante la jornada previa, el presidente Lula da Silva había enfatizado en un discurso televisado la independencia de su país, que ha enfrentado un aumento de aranceles por parte de Estados Unidos justificados por su presidente, Donald Trump, en el proceso que enfrenta Bolsonaro.

No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”, enfatizó el mandatario durante el sábado.

Este domingo, Lula encabezó el desfile por la independencia en Brasilia, en una instancia que no contó con la presencia de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil que estarían revisando el caso de Bolsonaro, en un intento de bajar las tensiones institucionales, según reportó el medio brasileño O Globo.

Según la información entregada por la Secretaria de Comunicación Social de Presidencia, asistieron aproximadamente unas 45 mil personas a la instancia.

El medio O Globo detalló que en el lugar se podían observar carteles de “Brasil soberano” y “Gobierno de Brasil al lado del pueblo brasileño”.

Manifestaciones de adherentes de Bolsonaro

De manera paralela, adherentes al expresidente Jair Bolsonaro se reunieron este domingo en Río de Janeiro para exigir su liberación.

En aquellas manifestaciones se observaron pancartas apoyando el actuar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también apuntaron sus dardos contra Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Supremo de Brasil.

“Bolsonaro ha enfrentado toda esta persecución de frente, enfrentándose a todas las injusticias. Bolsonaro es un ejemplo para mí y un ejemplo para Brasil. ¡Quien apoya a Brasil apoya a Bolsonaro!“, señaló frente a las personas reunidas uno de los hijos del exmandatario, Flavio, quien es senador por el estado de Rio de Janeiro.

Eduardo Bolsonaro

Durante las manifestaciones se pidió principalmente la aprobación de una amnistía al exmandatario. La propuesta habría sido levantada por el Partido Liberal (PL), opositor al actual gobierno, con la intención de indultar a los condenados durante las manifestaciones del pasado 8 de enero de 2023.

Recordemos que el 2 de septiembre se dio inicio al juicio contra Jair Bolsonaro, donde es acusado por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho,golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza, y deterioro de patrimonio protegido.

Además de Bolsonaro, otros 7 individuos son involucrados en la trama golpista. Entre los involucrados hay funcionarios de gobierno de Bolsonaro y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas.

Se espera que los juicios se extiendan hasta el 12 de septiembre. Sin embargo, la fecha podría extenderse si el Tribunal no define una condena unánime contra Bolsonaro.

Lee también:

Más sobre:BrasilLulaLula da SilvaJair BolsonaroIndependencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Rusia lanza el mayor ataque aéreo de la guerra contra Ucrania e incendia un edificio gubernamental

León XIV canoniza a Carlo Acutis, “el influencer de Dios”: el primer santo millennial

Dron hutí cae sobre un aeropuerto en el sur de Israel

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

3.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
16/N: el fantasma de un “hat-trick” de la derecha que alerta al oficialismo

16/N: el fantasma de un “hat-trick” de la derecha que alerta al oficialismo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo
Chile

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Rumbo al Mundial 2026: España aplasta a Turquía y Alemania se recupera de un tropiezo estrepitoso en las Eliminatorias
El Deportivo

Rumbo al Mundial 2026: España aplasta a Turquía y Alemania se recupera de un tropiezo estrepitoso en las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

Desde la concentración de la Roja: Fabián Hormazábal habla sobre el fallo de Conmebol por caso entre la U e Independiente

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania
Mundo

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas