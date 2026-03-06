SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Desde el Partido Demócrata han criticado esta iniciativa al considerar que está diseñada para privar del derecho a voto a los estadounidenses.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que “cerraría el Gobierno” por lograr que el Congreso apruebe el proyecto de ley electoral propuesto por él y que pretende implementar nuevos requisitos para que los ciudadanos puedan registrarse y ejercer su derecho a voto, incluida la identificación.

    “Cerraría el Gobierno por eso”, ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, que en ocasiones anteriores recriminó duramente al Partido Demócrata que no cediera en las negociaciones con su Administración para poner fin a los múltiples bloqueos que han sacudido su mandato, incluido el más largo de la historia del país, con 43 días entre octubre y noviembre de 2025. “Para mí, esa es una convicción fundamental”, ha subrayado.

    El magnate neoyorquino ha expresado así su frustración con el estancamiento de la denominada Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense (‘SAVE America’), un descontento que ha asegurado haber “expresado a todos”, en una entrevista telefónica con la cadena estadounidense NBC.

    El citado proyecto de ley salió adelante en la Cámara Baja en una votación celebrada hace cerca de un mes en la que reunió 218 a favor frente a 213 en contra y en la que el demócrata por Texas Henry Cuellar fue el único congresista de su partido que la apoyó.

    Tras ello, el texto ha pasado al Senado para su aprobación definitiva, pero en la Cámara Alta la bancada republicana apenas cuenta con 53 escaños, por debajo del umbral necesario de 60, con lo que la propuesta de ley apunta a fracasar. El caso presenta la particularidad de que este estancamiento se habría evitado con la eliminación del filibusterismo --que obliga a alcanzar la mayoría de 60 escaños--, una propuesta defendida por Trump en anteriores ocasiones pero que ha visibilizado divisiones en el seno del Partido Republicano, que no ha terminado de definir su apoyo en bloque.

    La ley SAVE America exige a los electores la entrega de documentación “en persona” que acredite que están en posesión de la ciudadanía estadounidense, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, para poder registrarse para votar en las elecciones federales.

    Asimismo, exige una identificación con fotografía para depositar su voto en las urnas e introduce nuevas normas para ejercer el voto por correo, incluida la presentación de una copia de identificación válida al solicitar y emitir el voto en esta modalidad.

    Desde el Partido Demócrata han criticado esta iniciativa al considerar que está diseñada para privar del derecho a voto a los estadounidenses, dado que el voto de extranjeros sin nacionalidad ya es ilegal y muy poco frecuente. Además, la ley actual establece sanciones penales para aquellos electores que no hayan declarado su ciudadanía bajo juramento.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpReforma electoral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    2.
    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    3.
    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    4.
    Análisis de The New York Times vincula bombardeo a escuela con más de un centenar de muertos a ataque de EE.UU. contra base naval iraní

    Análisis de The New York Times vincula bombardeo a escuela con más de un centenar de muertos a ataque de EE.UU. contra base naval iraní

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia
    Chile

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio
    Negocios

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento
    El Deportivo

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

    Gareth Bale sorprende con sus revelaciones sobre la forma de trabajar de Zidane en el Real Madrid: “No hacía demasiado”

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026
    Tecnología

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”
    Cultura y entretención

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral
    Mundo

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El Ejército de Irán advierte de ataques “más intensos y generalizados” en sus represalias contra Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda