    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Trump además ha destacado que “ya no llegan tantos por mar, como probablemente habréis notado”.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Hu Yousong

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que “muy pronto” comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para “detener por tierra” a los supuestamente “numerosos” narcotraficantes venezolanos, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas y de las especulaciones sobre una posible intervención militar de estadounidense en el país latinoamericano.

    “Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto”, ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

    Justo antes de estas palabras, Trump ha reconocido a las tropas su labor. “Sois la columna vertebral del poder aéreo estadounidense”, ha afirmado. “En las últimas semanas, habéis estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos (...) de enviar sus venenos a Estados Unidos”, ha ensalzado, alegando que “matan a cientos de miles de personas al año”.

    En este sentido, ha insistido en que “son muchos, por supuesto”, pero ha destacado que “ya no llegan tantos por mar, como probablemente habréis notado”, antes de cifrar en un 85 por ciento la estimación de supuestos transportes de droga por mar detenidos.

    La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

    Estos ataques, en el marco de la denominada operación ‘Lanza del Sur’, se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones ‘USS Gerald Ford’, el más grande de la Armada estadounidense.

