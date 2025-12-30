Trump asegura que habló “muy recientemente” con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante este lunes que conversó “muy recientemente” con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, pero que la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países, esto luego de conocerse un presunto ataque a un muelle en Venezuela que estaría ligado al tráfico de drogas.

“Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, aseguró Trump en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral celebrado en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Trump detalló que hace una semana las fuerzas estadounidenses atacaron un muelle donde se cargaban presuntas drogas en embarcaciones y que se produjo una “gran explosión”.

“Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación”, resaltó, sin dar más detalles al respecto.

Hasta ahora desde la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa han confirmado el presunto ataque ni han proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, aunque en caso confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.