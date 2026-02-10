SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump bloqueará apertura del puente que conectará a Ontario con Michigan hasta que su país sea “compensado” por Canadá

    El republicano inquilino de la Casa Blanca arremetió contra su país vecino luego de que el primer ministro Carney sostuviera un encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Se prevé que el viaducto entre en funcionamiento durante el primer trimestre de este año.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que bloqueará la apertura del puente Gordie Howe que unirá las ciudades de Detroit, en Michigan con Windsor, en la provincia de Ontario en Canadá, hasta que Estados Unidos sea “totalmente compensado” en sus relaciones económicas con su país vecino.

    “No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea totalmente compensado por todo lo que les hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos”, afirmó el magnate neoyorquino en redes sociales.

    En la misma instancia acusó a su vecino del norte de tratar a Estados Unidos “muy injustamente durante décadas”, aunque “ahora la situación está cambiando”.

    El inquilino de la Casa Blanca critica, en concreto, que Ottawa posea la totalidad del puente y que este haya sido construido “prácticamente sin material estadounidense”, acusando al gobierno canadiense de pretender “aprovecharse de Estados Unidos”, que no obtendría, según él, “absolutamente nada”.

    Puente Gordie Howe. Foto: Web oficial del proyecto.

    También arremetió contra el país vecino con asuntos comerciales y señaló que “Ontario ni siquiera vende licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses; tiene absolutamente prohibido hacerlo”, o también los “inaceptables” aranceles canadienses a los productos lácteos estadounidenses, que, según Trump, “ponen a los agricultores en un gran riesgo financiero”.

    El republicano además se quejó de que “ahora, para colmo, el primer ministro (canadiense, Mark) Carney quiere llegar a un acuerdo con China que acabará con Canadá”.

    “Solo nos quedaremos con los restos”, afirmó Trump, reiterando que “lo primero que hará China es poner fin a la práctica del hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley”, el trofeo entregado al ganador de la NHL, la liga profesional de hockey sobre hielo de Canadá y Estados Unidos.

    Bajo estos argumentos, Trump anunció que su administración iniciará “las negociaciones inmediatamente”.

    “Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo”, advirtió sobre sus pretensiones, prediciendo que “los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos”.

    El presidente de Estados Unidos puso la mira sobre el puente internacional Gordie Howe, construido por el conglomerado español ACS y que, con más de 2,6 kilómetros de longitud, seis carriles e infraestructura para peatones y ciclistas, prevé convertirse en el puente atirantado más largo de Norteamérica, que se encuentra próximo para su apertura.

    Sus declaraciones suponen una nueva medida de presión al Ejecutivo de Carney, al que ya amenazó a finales de enero con la imposición de aranceles del 100% ante un posible acuerdo comercial entre este Ottawa y Pekín, después de que Carney se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, y ambos coincidieran en formar una “nueva alianza estratégica”.

    En base al acuerdo, Canadá anunció la reducción de los gravámenes sobre los vehículos eléctricos chinos y la entrada a su mercado de hasta 49.000 unidades al año, mientras que China rebajará las barreras arancelarias sobre las semillas de colza, la langosta y los guisantes canadienses.

    Más sobre:puente Gordie HoweEstados UnidosCanadáChinaDonald TrumpMark Carney

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones

    Dos muertos deja nuevo ataque militar de EE.UU. a embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico

    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    Hallan cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho en Cerro Navia

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Reabren para el público nuevo cuadrante intervenido en Barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones
    Chile

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones

    Dos muertos deja nuevo ataque militar de EE.UU. a embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico

    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro
    Negocios

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Es líder y va por Colo Colo: Unión La Calera derrota con autoridad a Cobresal
    El Deportivo

    Es líder y va por Colo Colo: Unión La Calera derrota con autoridad a Cobresal

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Trump bloqueará apertura del puente que conectará a Ontario con Michigan hasta que su país sea “compensado” por Canadá
    Mundo

    Trump bloqueará apertura del puente que conectará a Ontario con Michigan hasta que su país sea “compensado” por Canadá

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?