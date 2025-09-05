SUSCRÍBETE
Mundo

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra

El mandatario estadounidense firmará este viernes una orden ejecutiva que hará que el organismo utilice el nuevo nombre como título secundario y que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, pase a ser conocido como el Secretario de Guerra.

Por 
Lya Rosen

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmará mañana viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos a Departamento de Guerra, como parte de su esfuerzo para presentar al mundo un ejército más agresivo y victorioso, según adelantó este jueves un alto cargo de la Casa Blanca.

La orden hará que el organismo, conocido también como el Pentágono por la sede en que se ubica, utilice el nuevo nombre como título secundario y que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, pase a ser conocido como el Secretario de Guerra.

Un alto funcionario de la administración confirmó el cambio y dijo que probablemente la nueva designación requeriría una ley del Congreso, ya que la responsabilidad de crear departamentos ejecutivos recae en este órgano legislativo, como consigna en su sitio web Politico.

Sin embargo, la Casa Blanca está buscando alternativas que eviten la votación de una enmienda para cambiar legalmente el nombre del departamento, como aseguró otra persona familiarizada con las deliberaciones.

En la orden ejecutiva que mañana firmará Trump, como asegura haber visto la BBC, se leería: “El nombre Departamento de Guerra transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con Departamento de Defensa, que enfatiza únicamente las capacidades defensivas”.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth. Evelyn Hockstein

Un cambio de denominación que el mismo Trump ha planteado en varias ocasiones, argumentando que Estados Unidos tuvo “una increíble historia de victoria” en ambas guerras mundiales bajo el nombre anterior.

También ha expresado su optimismo para que los legisladores apoyen ese cambio. “Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo si es necesario. Ni siquiera creo que lo necesitemos”, dijo el presidente la semana pasada, añadiendo que: “Pero, si es necesario, estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo”.

El Pentágono, que supervisa las fuerzas armadas de Estados Unidos, es el sucesor del Departamento de Guerra, que se estableció por primera vez como una agencia de nivel de gabinete en 1789 y existió hasta 1947.

Fecha en que la administración del Presidente Harry S. Truman dividió el Ejército y la Fuerza Aérea en ramas militares separadas y las unió a la entonces independiente Armada para formar una nueva agencia. Para que dos años después una ley del Congreso lo denominara Departamento de Defensa.

Como afirma también BBC, Trump y Hegseth han buscado reorientar el departamento hacia la “lucha bélica” y un “ethos guerrero”. Para esto han argumentado que el departamento se ha centrado demasiado en programas de diversidad, equidad e inclusión y en la “ideología woke”.

