Mundo

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

Asegura que la "muy buena" relación comercial de EE.UU. con China servirá para evitar conflictos con Taiwán o Australia.

Por 
Europa Press
Donald Trump junto a Volodymyr Zelensky. Foto: Archivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que Ucrania “aún puede ganar la guerra” a Rusia, aunque ha expresado sus dudas al respecto.

“Aún puede ganarla. No creo que lo haga, pero aún pueden ganarla. Nunca he dicho que la ganarían. He dicho que puede ganarla. Puede pasar cualquier cosa. Saben que la guerra es una cosa muy extraña. Pasan muchas cosas malas”, ha afirmado Trump ante la prensa durante un acto en la Casa Blanca tras recibir al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump ha intentado acercar posturas entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, pero su propia posición ha variado entre el apoyo a Kiev y la propuesta de que Ucrania ceda parte de los territorios del este del país a Rusia. La semana pasada pidió establecer la frontera en la actual línea del frente.

En su intervención, ha destacado que “la mayoría de las personas que mueren son soldados (...), entre 5.000 y 7.000 a la semana”. “Es increíble. Es un baño de sangre. El peor desde la Segunda Guerra Mundial”, ha destacado. “No nos afecta de ningún modo. No pagamos nada por las armas que tienen. La OTAN nos paga por las armas, como saben”, ha añadido.

De inmediato ha cambiado el tema de conversación y ha destacado la importancia del bombardeo estadounidense sobre las instalaciones nucleares iraníes del pasado mes de junio para poder forzar el actual alto el fuego en Gaza.

“Fueron los magníficos B-2. Fue una maniobra perfecta que llevaban ensayando desde hace 22 años. Fue una misión perfecta y cuando terminó, Medio Oriente sencillamente se abrió”, ha argumentado.

“(Los pilotos) dijeron que nunca habían tenido un presidente que nos permitiera hacerlo, pero yo lo hice y abrió totalmente Medio Oriente. Disipó la oscura nube que había sobre Medio Oriente”, ha recalcado.

“Muy buena relación” con China

Trump, ha asegurado este lunes que la “muy buena” relación comercial que mantiene Estados Unidos con China servirá para evitar conflictos en lo que respecta a Taiwán o a Australia.

“Creo que vamos a llevarnos muy bien en lo que respecta a Taiwán. Eso no significa que no sea la niña de sus ojos porque probablemente sí lo es, pero no veo que vaya a pasar nada. Tenemos una muy buena relación comercial”, ha destacado.

Trump ha respondido así a la pregunta de si considera que la venta de submarinos nucleares de ataque estadounidenses a Australia dentro de la alianza AUKUS será una disuasión para China en la región del Pacífico.

“Vamos a alcanzar un acuerdo comercial muy fuerte. Los dos vamos a estar contentos”, ha añadido en referencia a la reunión prevista con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Trump ha recibido este lunes en la Casa Blanca al primer ministro australiano, Albanese, un encuentro en el que han abordado cuestiones como la venta de submarinos o el comercio de minerales y tierras raras como aspectos clave de la relación bilateral.

Más sobre:Guerra en UcraniaEE.UU.TrumpAustraliaChinaTaiwánAlbaneseMundo

