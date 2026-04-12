Trump dice que Estados Unidos “bloqueará” el estrecho de Ormuz tras no alcanzarse un acuerdo de paz

El presidente Trump anunció el domingo que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz, aumentando así la presión sobre Irán después de que las maratónicas conversaciones de paz entre los máximos líderes iraníes y estadounidenses en Pakistán terminaran sin ningún avance.

Trump advirtió en Truth Social que cualquier fuerza iraní que disparara contra buques estadounidenses o civiles sería “VOLADA AL INFIERNO”, después de que ambas partes se culparan mutuamente del fracaso de las conversaciones para poner fin a seis semanas de combates que han causado miles de muertos, han convulsionado la economía mundial y han disparado los precios del petróleo.

Mientras, en Irán, los medios estatales informaron que las fuerzas especiales de la marina se han desplegado en la costa sur, lo que indica que están preparadas para una posible invasión de las tropas estadounidenses.

Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

“También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, escribió Trump y añadió: “ESTO ES EXTORSIÓN MUNDIAL”. Añadió que Estados Unidos comenzaría a destruir las minas marinas que Irán había colocado en el estrecho.

No quedó claro de inmediato si la amenaza pondría en peligro el alto el fuego de dos semanas alcanzado el 7 de abril. Trump había condicionado la pausa a que Irán reabriera por completo el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el petróleo y el gas en el golfo Pérsico.

Más tarde, el presidente declaró a Fox News que los iraníes aún no habían abandonado por completo las negociaciones, y afirmó que preveía que regresarían y concederían a Estados Unidos “todo lo que deseamos”. Añadió que el bloqueo “duraría un poco” y que la OTAN “ahora quiere ayudar” con el estrecho.

El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, afirmó que ambas partes no lograron llegar a un acuerdo porque Teherán se negó a renunciar a su programa de armas nucleares. Partió hacia Estados Unidos la madrugada del domingo.

El principal negociador iraní afirmó a The New York Times, que Washington no había logrado ganarse su confianza, mientras que la cadena estatal culpó a las “exigencias irrazonables” de Estados Unidos en relación con el tema nuclear y el estrecho de Ormuz. Teherán declaró que no se habían programado más conversaciones.

Se trató del encuentro cara a cara de más alto nivel entre líderes estadounidenses e iraníes desde la Revolución Islámica de Irán de 1979. Según los analistas, consultados por The New York Times, los problemas que dividen a ambos países son tan complejos y sus diferencias tan arraigadas que alcanzar un acuerdo en una sola ronda de negociaciones resulta sumamente improbable.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, camina junto al jefe militar de Pakistán, general Asim Munir (izquierda), y el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Ishaq Dar, tras llegar a Islamabad el sábado para sostener conversaciones con funcionarios iraníes. Foto: Archivo

El diario The Wall Street Journal explicó que al utilizar la palabra “bloqueo” para describir cómo Estados Unidos pretende arrebatarle a Irán el control del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, el presidente Trump ha invocado un término con amplias implicaciones para la acción militar.

Según expertos legales, consultados por el periódico, los países evitan la palabra “bloqueo” porque conlleva la connotación de una declaración de guerra, a diferencia de un “embargo”, destinado a detener la exportación de determinados bienes, o una “cuarentena”, cuyo objetivo es frenar la propagación de algo peligroso. Trump también utilizó la palabra “bloqueo” para describir sus planes de impedir la exportación de crudo venezolano por parte de barcos, pocas semanas antes de ordenar al ejército estadounidense que capturara a su presidente.

Cuando el presidente John F. Kennedy amenazó con impedir que la Unión Soviética enviara misiles nucleares a Cuba en 1962, calificó la acción de “cuarentena”. Según analistas de China, es más probable que Beijing declare una cuarentena en Taiwán para presionar a la isla democráticamente gobernada, en lugar de un bloqueo para evitar dar la impresión de haber iniciado una guerra. Reino Unido impuso un bloqueo a los buques alemanes en el Mar del Norte durante la Primera Guerra Mundial, declarando esas aguas “zona militar”.

Según una definición publicada por Oxford University Press, “un bloqueo es una operación bélica destinada a impedir que buques y/o aeronaves de todas las naciones, enemigas y neutrales, entren o salgan de puertos, aeropuertos o zonas costeras específicas que pertenezcan a, estén ocupadas por, o se encuentren bajo el control de una nación enemiga”.

Esta fotografía, tomada el 10 de abril de 2026, muestra una valla publicitaria anunciando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán. Foto: Xinhua Ahmad Kamal

Los temas conflictivos

Trump también declaró a Fox News que Estados Unidos está desplegando más dragaminas, y añadió que Reino Unido y otros países también enviarían dragaminas. Señaló que los estados del Golfo aliados de Estados Unidos ya han comenzado a “ayudarnos en el estrecho”.

Prometió que los precios del gas y del petróleo bajarán “eventualmente” cuando esto termine.

Al ser preguntado sobre su publicación en Truth Social en la que amenazaba con “aniquilar” la civilización iraní, Trump dijo que “no tenía ningún problema con ello”, y añadió que “los había puesto a la mesa de negociaciones”.

Un alto funcionario estadounidense declaró a Reuters que, durante las conversaciones celebradas el sábado en Islamabad con Estados Unidos, Irán rechazó las exigencias estadounidenses de que Teherán pusiera fin a su programa de enriquecimiento de uranio y desmantelara sus principales instalaciones de enriquecimiento.

Según el funcionario, Irán también rechazó la exigencia estadounidense de que dejara de financiar a sus aliados en Medio Oriente: Hamás, Hezbolá y los hutíes. Asimismo, se negó a abrir el estrecho de Ormuz, añadió.

En una publicación aparte, Trump dijo que había recibido un informe completo del vicepresidente JD Vance y de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner sobre una reunión con el equipo negociador iraní el sábado en Pakistán.

“Solo hay una cosa que importa: ¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A SUS AMBICIONES NUCLEARES!”

Añadió que la reunión en Islamabad duró casi 20 horas y que los representantes iraníes fueron “muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para los Estados Unidos de América”, dijo anteriormente el vicepresidente JD Vance, jefe de la delegación estadounidense en las conversaciones del fin de semana.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Ghalibaf, quien encabezó la delegación de su país junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, culpó a Estados Unidos por no haberse ganado la confianza de Teherán a pesar de que su equipo ofreció “iniciativas con visión de futuro”.

“Estados Unidos ha comprendido la lógica y los principios de Irán, y es hora de que decidan si pueden ganarse nuestra confianza o no”, dijo Qalibaf en X.

Durante las negociaciones, Estados Unidos exigió que Irán reabriera inmediatamente el estrecho a todo el tráfico marítimo. Pero Irán se negó a ceder su influencia sobre este punto estratégico para los petroleros, afirmando que solo lo haría tras un acuerdo de paz definitivo, según dos funcionarios iraníes que hablaron con el diario The New York Times

Irán también exigió reparaciones por los daños causados por seis semanas de ataques aéreos y solicitó la liberación de los ingresos petroleros congelados en Irak, Luxemburgo, Bahréin, Japón, Qatar, Turquía y Alemania para la reconstrucción, según informaron los funcionarios. Los estadounidenses rechazaron estas peticiones.

Otro punto de conflicto fue la exigencia del presidente Trump de que Irán entregara o vendiera la totalidad de sus reservas de uranio enriquecido apto para la fabricación de bombas. Irán presentó una contrapropuesta, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo, según informaron los funcionarios.

“Cuando dos equipos serios con intención de llegar a un acuerdo se sientan a la mesa, tiene que ser beneficioso para ambos. No es realista pensar que podemos salir de esto sin hacer concesiones importantes; lo mismo se aplica a los estadounidenses”, dijo a The New York Times, Mehdi Rahmati, analista en Teherán, en una entrevista telefónica.

Aunque las reuniones concluyeron sin acuerdo, el mero hecho de que se celebraran ya era un indicio de progreso. Tan solo seis semanas antes, Estados Unidos e Israel habían asesinado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en un ataque aéreo, y las autoridades iraníes juraron vengar su muerte. En aquel momento, la posibilidad de una reunión de alto nivel entre funcionarios iraníes y estadounidenses parecía remota.

Vali Nasr, profesor y experto en Irán de la Universidad Johns Hopkins, afirmó al diario que estas fueron “las conversaciones directas más serias y sostenidas entre Estados Unidos e Irán”, y que reflejaban la intención de ambas partes de poner fin a la guerra.