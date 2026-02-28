SUSCRÍBETE
    Mundo

    Trump dice que líder supremo iraní Alí Jamenei murió durante la ofensiva de EE.UU. e Israel

    El presidente estadounidense calificó al ayatolá de "una de las personas más malvadas de la historia".

    Sebastián Yeza
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras los ataques registrados durante este sábado.

    A través de Truth Social, el mandatario estadounidense señaló: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”.

    Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses, y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, sostuvo.

    Trump destacó que Jamenei no pudo evitar los sistemas de inteligencia y de seguimiento de Estado Unidos. “Trabajando estrechamente con Israel, no había nada que él, o los otros líderes que han muerto junto a él, pudieran hacer”, sumó.

    “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Estamos escuchando que muchos de sus fuerzas de seguridad y policía del IRGC, militares y otras fuerzas de seguridad ya no quieren luchar y buscan inmunidad de nuestra parte”, añadió el líder de la Casa Blanca.

    En la oportunidad Trump insistió en su llamado a que los iraníes trabajen en unidad para “devolver al país la grandeza que merece”.

    “Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo la muerte de Jamenei, sino que el país ha sido, en un solo día, completamente destruido e incluso obliterado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán, sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario, para lograr nuestro objetivo de paz en todo oriente medio y, de hecho, en el mundo”, cerró.

    Cabe señalar que si bien los dichos de Trump respaldan a lo ya esbozado previamente por altos funcionarios israelíes, según reportaron algunas agencias internacionales de noticias, hasta el cierre de esta edición, desde Irán no ha habido un pronunciamiento oficial respecto a la posible muerte del ayatolá Alí Jamenei.

