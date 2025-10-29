Trump dice que podría reunirse con Kim “en un futuro no muy lejano” y minimiza el disparo de misiles de Pyongyang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que podría reunirse “en un futuro no muy lejano” con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, al tiempo que ha quitado hierro a los lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang a pocas horas de su llegada a Corea del Sur para una visita oficial en el marco de su gira por Asia.

Trump ha indicado a la prensa a bordo del Air Force One que Corea del Norte “ha estado lanzando misiles desde hace décadas” y ha ensalzado que “siempre tuvo una muy buena relación” con Kim. “En algún momento me reuniré con él. El calendario está muy apretado”, ha dicho, tras mostrarse abierto a un encuentro en Corea del Sur en el marco de su viaje.

Así, ha reiterado que ambos tienen “más que una relación”. “Tenemos un buen entendimiento de cada uno. Nos hemos reunido, hemos hablado numerosas veces”, ha destacado, al tiempo que ha señalado que “en algún momento” habrá contactos. “Creo que les gustaría, a mí me gustaría”, ha zanjado.

El mandatario estadounidense ya indicó el lunes que “le encantaría” mantener una reunión con el líder de Corea del Norte y abrió incluso la puerta a extender su gira oficial en Asia para poder encajar este encuentro. “Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur”, esgrimió.

La Casa Blanca ha reiterado que Trump continúa abierto al diálogo con Corea del Norte “sin condiciones previas”, mientras que Kim ha manifestado su disposición a conversar con Washington si Estados Unidos abandona su exigencia de desnuclearización completa. Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones: la primera en Singapur en junio de 2018, la segunda en Hanoi en febrero de 2019 y la última en la aldea fronteriza de Panmunjom, en junio de ese mismo año.