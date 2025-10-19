SUSCRÍBETE
Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Un reportaje del Financial Times señaló que Putin habría amenazado con destruir Ucrania si es que no se llegaba a un acuerdo para el fin de la guerra en los términos del Kremlin.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Nuevos antecedentes de la reunión que habrían sostenido el presidente Donald Trump y su par ucraniano Volodimir Zelenski habrían sido dados a conocer este domingo.

Un reportaje del Financial Times habría señalado que el mandatario estadounidense le habría advertido a Zelenski que aceptara terminar con la guerra en los términos ofrecidos por Rusia. Esto, debido a que Putin habría amenazado con destruir Ucrania si aquello no ocurría.

Según el detalle entregado por el citado medio, en la reunión Trump le habría insistido a Zelenski entregar toda la región oriental del Donbás a Rusia.

Citando fuentes familiares con la materia, Financial Times habría señalado que el mandatario estadounidense le habría repetido constantemente argumentos esgrimidos por el presidente ruso en un llamado que sostuvieron el día anterior.

En el mismo reporte habrían detallado que Ucrania habría logrado convencer a Trump de respaldar una congelación de los frentes actuales.

El reportaje también habría detallado que en su conversación telefónica del jueves con Trump, Putin habría ofrecido algunas pequeñas zonas de las dos regiones del frente sur de Jersón y Zaporiyia a cambio de partes mucho más extensas del Donbás que ahora están bajo control ucraniano.

Así las cosas, la reunión que finalmente sostuvo Zelenski con Trump en la Casa Blanca estuvo centrada principalmente en encontrar una fórmula para la paz más que en el objetivo del mandamás ucraniano: conseguir apoyo militar y que se le proporcionaran misiles Tomahawk.

Más sobre:Volodimir ZelenskiDonald TrumpVladimir PutinUcraniaEE.UU.RusiaGuerra en Ucrania

