Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Este sábado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema que confirme su orden de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Esta orden postula que los niños nacidos de padres que están de forma temporal en Estados Unidos o de forma ilegal no serán ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo a Associated Press News, esta promesa la comentó en 2024, para restringir la inmigración y redefinir lo que significa ser estadounidense.

En diciembre del 2024, Trump mencionó en una entrevista que “absolutamente” planeaba detener la ciudadanía por derecho de nacimiento una vez en el cargo.

“Vamos a acabar con eso porque es ridículo”, dijo.

Cabe mencionar que la ciudadanía por nacimiento significa que toda persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadana estadounidense.

Ahora, esta apelación, según The Associated Press, pone en marcha un proceso en el tribunal superior que podría conducir a un fallo definitivo de los jueces sobre si las restricciones a la ciudadanía son constitucionales.

Hasta ahora, los jueces de tribunales han impedido que entren en vigor en cualquier lugar. El gobierno republicano no solicita al tribunal que permita que las restricciones entren en vigor antes de emitir su fallo.

De acuerdo con AP, cualquier decisión sobre si se aceptará o no el caso se tomará dentro de unos meses.

La petición del Departamento de Justicia ha sido compartida con los abogados de las partes que impugnan la orden, pero aún no está registrada en la Corte Suprema.