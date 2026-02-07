Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando una reunión para este mes en Washington de la denominada Junta de Paz, la columna vertebral de sus esfuerzos de paz en Medio Oriente.

De acuerdo con CNN, la Casa Blanca ya envió invitaciones el viernes para el evento que sería el 19 de febrero y lo describió como “la reunión inaugural de la Junta de la Paz” . Está previsto que se celebre en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, al que Trump rebautizó con su propio nombre.

Además, aliados del jefe de Estado norteamericano y miembros de la junta, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han informado que viajarán a EE.UU. “dentro de dos semanas”, sin referirse explícitamente al encuentro.

Un funcionario de la administración Trump le afirmó a CNN que la reunión tiene como objetivo, en parte, recaudar fondos, pero enfatizó que aún se están ultimando los detalles.

La cita en Washington, de la que Axios fue el primer medio en informar, sería la primera vez en que el grupo se reúne desde la ceremonia de la firma de su acuerdo, encabezada por Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos en enero pasado.

NOW - The "Board of Peace" is formally ratified and established as an international organization. pic.twitter.com/LgrojRxgVM — Disclose.tv (@disclosetv) January 22, 2026

Alrededor de dos docenas de países ya se han adherido a la Junta de la Paz, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahréin, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina y Paraguay.

El organismo es un elemento central del plan de 20 puntos con que el presidente estadounidense ayudó a negociar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2025.

Inicialmente, la Casa Blanca lo describió como un órgano de supervisión limitado para ayudar a guiar a Gaza a través del desarme y una transición tecnocrática , y obtuvo el apoyo de las Naciones Unidas junto con el proceso de paz más amplio en noviembre.

Sin embargo, según el borrador de la carta de presentación, su misión se ha ampliado para abordar conflictos en todo el mundo, lo que llevó a que surgieran sospechas de que la junta pretendía suplantar a la ONU o tener competencias que se extendieran más allá del conflicto en Medio Oriente.

Además, el proyecto que se envió junto con las invitaciones para unirse al organismo ni siquiera menciona a Gaza.

Este tipo de hechos llevó a que aliados europeos de EE.UU. -como Reino Unido, Francia-, líderes de organizaciones internacionales y expertos expresaran su confusión sobre la verdadera intención de la junta a medida que sus lineamientos han ido tomando forma.

Ante esto, Trump arremetió contra el Grupo de los Siete que rechazaron su organismo, amenazando con aranceles contra Francia y retirando una invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney.