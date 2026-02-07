SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    La Casa Blanca ya habría enviado las invitaciones para el evento que se celebrará en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, al que el presidente norteamericano rebautizó con su propio nombre, y se realizará para recaudar fondos.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando una reunión para este mes en Washington de la denominada Junta de Paz, la columna vertebral de sus esfuerzos de paz en Medio Oriente.

    De acuerdo con CNN, la Casa Blanca ya envió invitaciones el viernes para el evento que sería el 19 de febrero y lo describió como “la reunión inaugural de la Junta de la Paz”. Está previsto que se celebre en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, al que Trump rebautizó con su propio nombre.

    Además, aliados del jefe de Estado norteamericano y miembros de la junta, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han informado que viajarán a EE.UU. “dentro de dos semanas”, sin referirse explícitamente al encuentro.

    Un funcionario de la administración Trump le afirmó a CNN que la reunión tiene como objetivo, en parte, recaudar fondos, pero enfatizó que aún se están ultimando los detalles.

    La cita en Washington, de la que Axios fue el primer medio en informar, sería la primera vez en que el grupo se reúne desde la ceremonia de la firma de su acuerdo, encabezada por Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos en enero pasado.

    Alrededor de dos docenas de países ya se han adherido a la Junta de la Paz, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahréin, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina y Paraguay.

    El organismo es un elemento central del plan de 20 puntos con que el presidente estadounidense ayudó a negociar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2025.

    Inicialmente, la Casa Blanca lo describió como un órgano de supervisión limitado para ayudar a guiar a Gaza a través del desarme y una transición tecnocrática, y obtuvo el apoyo de las Naciones Unidas junto con el proceso de paz más amplio en noviembre.

    Sin embargo, según el borrador de la carta de presentación, su misión se ha ampliado para abordar conflictos en todo el mundo, lo que llevó a que surgieran sospechas de que la junta pretendía suplantar a la ONU o tener competencias que se extendieran más allá del conflicto en Medio Oriente.

    Además, el proyecto que se envió junto con las invitaciones para unirse al organismo ni siquiera menciona a Gaza.

    Este tipo de hechos llevó a que aliados europeos de EE.UU. -como Reino Unido, Francia-, líderes de organizaciones internacionales y expertos expresaran su confusión sobre la verdadera intención de la junta a medida que sus lineamientos han ido tomando forma.

    Ante esto, Trump arremetió contra el Grupo de los Siete que rechazaron su organismo, amenazando con aranceles contra Francia y retirando una invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney.

    Más sobre:Donald TrumpJunta de PazWashingtonReuniónFondosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Lo más leído

    1.
    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    2.
    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    3.
    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal
    Chile

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División
    El Deportivo

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    Tomás González, gimnasta nacional: “Estoy muy motivado por representar a Chile nuevamente en una atmósfera de elite”

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”
    Mundo

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra