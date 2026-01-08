SUSCRÍBETE POR $1100
    Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1.500 millones de dólares en 2027

    Según apuntó Trump, "nos permitirá construir el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo".

    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles aumentar el gasto militar hasta los 1.500 millones de dólares en 2027, lo que supone un aumento de un 50 por ciento más respecto al presupuesto previsto para este año.

    “Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares, sino de 1,5 billones de dólares”, ha señalado en su plataforma Truth Social.

    Este aumento del presupuesto militar, ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca, “nos permitirá construir el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá seguros y protegidos, independientemente del enemigo”.

    “Si no fuera por las enormes cifras que generan los aranceles de otros países, muchos de los cuales, en el pasado, han estafado a Estados Unidos a niveles nunca vistos, me quedaría con la cifra de mil millones de dólares, pero, gracias a los aranceles y a los enormes ingresos que generan, se están generando cantidades que habrían sido impensables en el pasado (...), podemos alcanzar fácilmente la cifra de 1.500 millones de dólares”, ha asegurado, al tiempo que ha prometido que, gracias a ello, su Administración tendrá “la capacidad de pagar la deuda y pagar un dividendo sustancial a los patriotas de ingresos moderados de nuestro país”.

