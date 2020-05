Trump proyecta 100 mil muertos por coronavirus y crece retórica contra China

En medio de una economía dañada por las medidas de confinamiento debido al coronavirus, sumado a la campaña electoral, el Presidente Donald Trump continúa presionando para reabrir los negocios, al tiempo que asegura que se toman las medidas para proteger la salud de la población.

En una entrevista realizada la noche del domingo por Fox, el Mandatario reconoció que hay temores válidos en ambos lados del argumento: de los que temen un resurgimiento de la enfermedad y de los que temen a la ruina económica si los negocios no reabren. Además, aumentó su cálculo sobre la cantidad de muertes que el coronavirus causaría en el país, afirmando que podría llegar a 100.000, aunque el mes pasado estimó que sería unos 60.000. La pandemia ha causado 1,2 millones de contagiados y más de 69 mil muertos en Estados Unidos.

“Miren, vamos a perder entre 75.000, 80.000 o 100.000 personas”, indicó Trump. “Eso es terrible. No deberíamos haber perdido ni a una sola persona. Esto debió haberse detenido en China”, sostuvo. Otras estimaciones, como las de la U. de Washington, sostienen que habrá cerca de 135 mil muertos hasta comienzos de agosto.

En la entrevista, eso sí, Trump recalcó que era urgente reabrir la economía. “Tenemos que reabrir la economía con salud, pero lo más rápido posible”, señaló.

Admirando la enorme estatua de Lincoln a sus espaldas, Trump comentó: “Nunca hemos tenido un escenario tan hermoso como este”.

Sin embargo, el panorama no es alentador, ya que su gobierno está proyectando un alza constante del número de casos de coronavirus y los muertos en las próximas semanas, alcanzando los tres mil fallecimientos diarios para el 1 de junio, un alza considerable desde las 1.750 muertes diarias en la actualidad. Así lo dio a conocer un documento interno que obtuvo el diario The New York Times, el que proyecta cerca de 200 mil nuevos casos diarios para fines de mes, basándose en la información de la Agencia para la Gestión Federal de Emergencias.

“Las cifras destacan una realidad: mientras EE.UU. se ha estado acomodando por las últimas siete semanas, permanece un riesgo importante. Y la reapertura de la economía empeorará las cosas”, escribió el periódico.

Las proyecciones confirman el miedo principal que tienen los expertos de salud, dice The New York Times, de que la reapertura de la economía pondría al país de vuelta a mediados de marzo, cuando el número de casos estaba aumentando tan rápidamente en algunas partes del país que los pacientes estaban muriendo en camillas en los pasillos de los hospitales a medida que se sobrecargaba el sistema de salud. “Si bien la mitigación no fracasó, creo que es justo decir que no funcionó tan bien como esperábamos”, dijo a la cadena CBS Scott Gottlieb, excomisionado del gobierno de Trump para alimentos y drogas.

“Érase una vez un virus”

Tras una breve calma, las tensiones entre Estados Unidos y China volvieron a escalar el fin de semana. Washington acusa a Beijing por la pandemia del Covid-19, originada según ha dicho, en un laboratorio de Wuhan, y Trump volvió a amenazar con aranceles aduaneros punitivos.

China no tardó en responder y lanzó un video utilizando legos en los que se burla de la respuesta estadounidense frente al Covid-19. El video se tituló “Érase una vez un virus” y fue divulgado por la agencia Xinhua.

Así, la tensión entre Washington y Beijing no se detiene. Un artículo de la agencia Reuters señaló que las actuales condiciones económicas por el coronavirus le están dando un empuje al gobierno de Trump para trasladar la producción desde China y reducir la dependencia de la cadena de suministro, incluso si son otros los países que toman el lugar del “gigante asiático”, dijeron actuales y ex altos funcionarios del gobierno estadounidense.

“Hemos estado trabajando en (reducir la dependencia de nuestro suministro de las cadenas en China) los últimos años, pero ahora estamos potenciando la iniciativa”, dijo a Reuters Keith Krach, subsecretario de crecimiento económico, energía y ambiente en el Departamento de Estado.

“Creo que es esencial entender dónde está el punto crítico y dónde existen cuellos de botella”, dijo Krach, añadiendo que el asunto era clave para la seguridad de Estados Unidos y que el gobierno podría anunciar nuevas medidas pronto.

En este sentido, el Departamento de Comercio, el de Estado y otras agencias están buscando maneras de presionar a las compañías para que muevan tanto a sus proveedores como su fabricación fuera de China.

Por otro lado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, lanzó una advertencia al señalar que China debe honrar sus compromisos de compra de productos estadounidenses según lo establecido en un acuerdo firmado en enero y aclaró que habrán “consecuencias muy importantes” si no los respeta.

Este acuerdo comercial, firmado luego de dos años de guerra comercial, prevé que China compre US$ 200.000 millones de productos estadounidenses adicionales a lo que ya preveía comprar en los próximos dos años.