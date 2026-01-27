Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

Donald Trump y Tom Homan, quien entonces era director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la Casa Blanca en 2018. Foto: Archivo

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Gregory “Greg” Bovino, quien ha estado en el centro de fuertes críticas tras un segundo tiroteo mortal en medio de la represión migratoria de la Administración Trump en Minneapolis, se espera que abandone la ciudad este martes junto con otros agentes, según una persona familiarizada con el asunto citada por The Associated Press.

En una señal de un tono más suave del presidente Donald Trump respecto a la represión, el mandatario estadounidense ha reducido la presencia federal en Minneapolis y ha sustituido a Bovino por su “zar fronterizo”, Tom Homan.

“Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí”, escribió Trump en Truth Social el lunes. “Tom es duro pero justo, y me reportará directamente”.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Gregory “Greg” Bovino.

Trump dijo que estaba poniendo a Homan a cargo de la misión, quien reportaría directamente a la Casa Blanca, después de que Bovino fuera condenado por afirmar que el hombre asesinado, Alex Pretti, había estado planeando “masacrar” a agentes del orden público, una caracterización que las autoridades no habían corroborado.

El tiroteo fatal del sábado de Pretti, un enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Centro Médico de Veteranos de Minneapolis, por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza provocó una reacción política y planteó nuevas preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación. Además, la muerte de Pretti ocurrió en medio de semanas de disturbios en Minneapolis tras el asesinato de la manifestante anti-ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), Renée Good, una madre de tres hijos de 37 años.

El liderazgo de Bovino en operaciones represivas federales muy visibles, incluidas operaciones que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis, ha generado fuertes críticas de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y demócratas del Congreso.

Homan se hará cargo de las operaciones del ICE en Minnesota. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que planeaba reunirse con el “zar fronterizo” este mismo martes.

Según el Daily Mail, Trump ha dejado de lado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al ordenar a su rival de larga data que lidere la operación del ICE, que se está deteriorando rápidamente en Minneapolis.

Los legisladores republicanos en Washington han expresado su preocupación por la posible salida de control de la operación de Noem, y los líderes demócratas a nivel nacional y estatal exigen que los agentes federales abandonen Minnesota.

El propio Trump ha expresado en privado que el Departamento de Noem gestionó mal la comunicación pública inmediatamente después del tiroteo de Pretti, según múltiples informes. Por ello, el presidente ahora quiere que Homan, un veterano leal del ICE, lidere la operación en Minnesota que se inició a principios de diciembre.

Kristi Noem en la megacárcel de Bukele en El Salvador. Tia Dufour

La secretaria de Seguridad Nacional y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, acusaron rápidamente a Pretti de terrorismo interno después del tiroteo del sábado sin citar ninguna prueba.

“¿Está el presidente de acuerdo con ellos?”, le preguntó a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, la corresponsal jefe de ABC News en la Casa Blanca, Mary Bruce, durante la conferencia de prensa del lunes. “Mire, como ya he dicho, no he oído al presidente caracterizar a Pretti de esa manera”, respondió Leavitt. “Sin embargo, sí he oído al presidente decir que quiere dejar que los hechos de la investigación se guíen por sí mismos”.

En una entrevista con el Wall Street Journal el domingo, Trump se negó notablemente a decir si creía que los agentes involucrados en el tiroteo de Pretti actuaron apropiadamente y dijo que su administración estaba “revisando todo y tomará una determinación”.

Noem, Bovino y el director del FBI, Kash Patel, defendieron las acciones de los agentes. Noem afirmó que Pretti había estado “blandiendo” un arma y poseía varios cargadores con la intención de dañar a los agentes, una “masacre”, según Bovino. Patel incluso llegó a sugerir que portar un arma durante una protesta es ilegal.

Según The Daily Beast, el envío de Homan a Minneapolis es “una medida ampliamente vista como un desaire a la secretaria de Seguridad Nacional”. Esto ocurre, agrega el medio, “después de que fuentes bien ubicadas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dijeron al Daily Beast que tanto la jefa de gabinete del presidente, Susie Wiles, como su jefe de política migratoria, Stephen Miller, se han vuelto completamente contra Noem y su asesor principal y supuesto amante, Corey Lewandowski”.

Dos altos funcionarios citados por el medio aseguraron que Miller está “furioso” porque Bovino y sus tácticas extremas de “girar y quemar” fueron elegidas para convertirse en el punto focal de la ofensiva nacional. La decisión, dijeron, fue tomada por Lewandowski y apoyada por Noem.

“Bovino es el hombre de Corey”, dijo una fuente, una afirmación que explicaría por qué Bovino inmediatamente apareció en televisión para respaldar la afirmación de Noem de que Pretti era el culpable de su propia muerte, algo que Trump notablemente no ha hecho. Sin embargo, la elevación de Bovino y la Patrulla Fronteriza por encima del ICE fue “un error de cálculo por parte de Lewandowski que llevó a una disminución del apoyo” a la misión, dijo otra fuente.

Bovino sin redes sociales

El Departamento de Seguridad Nacional suspendió el acceso de Bovino a sus cuentas de redes sociales con efecto inmediato, según una fuente familiarizada con el asunto citada por CNN. El jefe de la Patrulla Fronteriza usaba una cuenta de X, @CMDROpAtLargeCA, para publicar varias veces al día, troleando a sus críticos, compartiendo fotos policiales de inmigrantes arrestados por sus oficiales y publicitando sus propias apariciones en conferencias de prensa y en noticias por cable.

Durante el fin de semana, Bovino tuvo un altercado con legisladores y otros en línea, respondiendo a sus publicaciones en X sobre el tiroteo de Alex Pretti. En varias publicaciones recientes en redes sociales, Bovino acusó a Pretti de agredir a agentes federales antes de ser asesinado, una afirmación que no está respaldada por videos de los momentos previos a su muerte.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se mostró satisfecho con la noticia de que Bovino dejará Minneapolis. “Los habitantes de Minnesota ya están hartos de Bovino”, declaró Ellison a Anderson Cooper, de CNN.

Pero Ellison aún mantiene “cero confianza” en que el Departamento de Seguridad Nacional “haga lo correcto” en la investigación de la muerte de Alex Pretti. “No puedo confiar en nada de lo que digan o hagan, ni siquiera en preservar las pruebas”, “¿Por qué preservarían las pruebas de un delito... en un caso en el que niegan que estos agentes hayan cometido ningún delito? Simplemente no lo creo”, reiteró.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró a la cadena de televisión que algunas de las acciones de Bovino “no han sido útiles”. “Estaba recorriendo la ciudad con una caravana, parando en lugares y alterando la situación; eso no ha sido útil”, comentó. O’Hara dijo que espera que la salida del jefe de la Patrulla Fronteriza marque una distensión en la tensa situación en Minneapolis.

Disputa de Noem y Homan

Noem celebró la medida y escribió en X: “Esta es una buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis. He trabajado estrechamente con Tom durante el último año y ha sido un activo fundamental para nuestro equipo. Su experiencia y perspicacia nos ayudarán en nuestras investigaciones de fraude a gran escala, que han despojado a estadounidenses, y nos ayudarán a eliminar aún más amenazas a la seguridad pública y a inmigrantes ilegales violentos de las calles de Minneapolis”.

“Sin embargo, a pesar de sus cálidas palabras, es una clara señal de que la influencia de Noem dentro del gobierno está menguando y de que está perdiendo rápidamente la confianza del presidente. Se le ha excluido de la gestión de la situación que se supone debería gestionar, lo que ha socavado enormemente su autoridad”, comentó la revista Newsweek sobre el complejo momento de la secretaria de Seguridad Nacional.

Kristi Noem y Tom Homan hablan con la prensa en la Casa Blanca, el 29 de enero de 2025. Foto: Archivo

Su insistencia en que la Operación Metro Surge es “legal, mesurada y necesaria” contradice cada vez más la evidencia en video que está surgiendo, los relatos de funcionarios locales y el creciente malestar bipartidista, agrega el medio.

Asimismo, Newsweek destaca: “Políticamente, el problema de Noem es que está absorbiendo la culpa sin ofrecer protección a Trump. Los demócratas la han convertido en un punto focal para audiencias de supervisión y posibles disputas por financiamiento, mientras que incluso algunos republicanos cuestionan en privado si el DHS ha perdido el control de la narrativa. El mensaje inflexible de la secretaria -con un fuerte énfasis en la certeza moral y escaso en el reconocimiento de errores- está fracasando a medida que crece la indignación por los tiroteos de dos ciudadanos estadounidenses y la conducta de los agentes de ICE en toda la ciudad”.

Noem ha tenido discrepancias previas con Homan sobre cómo abordar la aplicación de la ley. Homan, quien dedicó la mayor parte de su carrera a trabajar como agente de inmigración, ha presionado para proteger a ICE como institución y centrar sus esfuerzos en la deportación de inmigrantes no autorizados con antecedentes penales. Noem, por su parte, se ha centrado en usar las redes sociales para proyectar una imagen de aplicación de la ley migratoria extremadamente agresiva, destaca el medio Politico.

El Daily Mail agrega que Noem y Homan se han enfrentado por el control de la agenda de deportaciones masivas de Trump desde el inicio de la administración. Bajo el liderazgo de Noem, funcionarios del DHS no policiales se han enfrentado con oficiales de carrera del ICE, leales a Homan, sobre cómo detener y deportar a inmigrantes ilegales.

Corey Lewandowski, un veterano aliado de Trump y supuesto amante de Noem, ha acusado públicamente a Homan de filtrar información a la prensa y ha buscado expulsar a funcionarios de inmigración cercanos al “zar fronterizo”. “Homan ahora parece tener el apoyo del presidente después de que Trump lo designara para limpiar el desastre causado por el liderazgo de Noem en las Ciudades Gemelas”, indicó el periódico.

Mientras tanto, en el Capitolio, los demócratas han intensificado los pedidos de que Noem renuncie o enfrente un proceso de impeachment por la forma en que el ICE y la Patrulla Fronteriza han llevado a cabo operaciones de control de inmigración y por la supuesta mala gestión de una importante infusión de fondos federales al departamento asignados a través de la llamada “Big Beautiful Bill” (la gran hermosa ley).

Una resolución de la Cámara de Representantes para el impeachment contra Noem cuenta ahora con más de 140 copatrocinadores, casi dos tercios del bloque demócrata, según un portavoz de la representante Robin Kelly (demócrata por Illinois), autora de la legislación. Decenas de personas firmaron durante el fin de semana, incluso después de una reunión privada del bloque el domingo en la que varios demócratas de la Cámara de Representantes se pronunciaron a favor del impeachment, informó Politico este lunes.

En tanto, el senador John Curtis (republicano por Utah) criticó el lunes la reacción de Noem ante el asesinato de Alex Pretti a manos de un agente federal, calificándola de “prematura” y argumentó que “debilitó la confianza” de la ciudadanía ante las duras críticas a la represión migratoria del gobierno de Trump. “Debemos realizar una investigación transparente e independiente sobre el tiroteo de Minnesota, y los responsables, sin importar su cargo, deben rendir cuentas”, escribió Curtis, senador en su primer mandato, en la plataforma social X. “Los funcionarios que se apresuran a emitir juicios antes de conocer todos los hechos socavan la confianza pública y la misión de las fuerzas del orden”.

¿Qué será lo próximo para Noem? Newsweek lo resume así: “La salida de Noem no está garantizada, y Trump sin duda es capaz de redoblar sus esfuerzos. Noem sigue siendo popular entre la base de MAGA. Sin embargo, su incapacidad para proteger al presidente ante la creciente indignación por la operación de Minneapolis significa que está pisando hielo muy fino”.