Trump se reúne con Zelensky y dice que “avanzaron mucho para poner fin” a la guerra en Ucrania. Foto: X

El plan de paz para Ucrania parece estar yendo por buen camino. Iniciando la conferencia de prensa tras la reunión de casi tres horas entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump este domingo, el presidente de Estados Unidos aseguró que fue una “reunión magnífica”. “Discutimos muchos puntos. Creo que nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo”, comentó el inquilino de la Casa Blanca, añadiendo que “hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra”.

Trump dijo que fue un honor recibir a la delegación ucraniana, llamándola “gente grande y fuerte”. Zelensky luego agradeció al republicano por una “gran reunión” y señaló que discutieron todos los aspectos del marco de paz. Afirmó que un plan de 20 puntos está acordado en un 90%, mientras que las garantías de seguridad entre Washington y Kiev están de acuerdo al 100%, aseguró.

Trump, mientras expresaba confianza en el estado de las discusiones por la paz, subrayó que las conversaciones siguen siendo muy complejas y se negó a proporcionar un cronograma firme para cuando puedan resolverse. “En unas semanas, lo sabremos de una manera u otra, creo”, dijo a los periodistas mientras estaba junto a su par ucraniano en Florida.

Dijo que podría haber problemas inesperados que obstaculizar todo el esfuerzo “Mira, ha sido una negociación muy difícil”, reconoció. “Podríamos llegar a un punto en el que no se está pensando, que se convierta en un asunto importante y lo desbarate”, indicó.

En todo caso, Trump afirmó que cree que un acuerdo de paz está “cerca” para Ucrania y describió “uno de los dos asuntos muy espinosos” que aún persisten.

Se negó a establecer un porcentaje sobre los términos acordados, pero indicó que podría estar cerca del 95%.

Reconoció que el destino de la región oriental del Donbás, cuya entrega Rusia ha exigido a Ucrania, sigue siendo un asunto pendiente. “Nos estamos acercando a un acuerdo al respecto. Y es un asunto importante”, declaró a la prensa en una comparecencia conjunta con Zelensky. “Sin duda, es uno de los grandes temas, y creo que estamos más cerca”.

Zelensky subrayó tras su reunión con el presidente estadounidense que la cuestión territorial sigue siendo compleja. “Ya conocen nuestra postura”, declaró a la prensa en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida. “Debemos respetar nuestras leyes y a nuestro pueblo. Respetamos el territorio que controlamos”.

Trump dejó abierta la posibilidad de viajar a Ucrania y hablar con el Parlamento si esto contribuye a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, aunque sugirió que era poco probable. “Sabe, no tengo ningún problema con (viajar a Ucrania). No lo prevemos, me gustaría cerrar el acuerdo y no tener que ir necesariamente”, declaró a la prensa en Mar-a-Lago.

Tanto Vladimir Putin como Volodymyr Zelensky quieren la paz. O al menos eso había asegurado Trump quien, en la conferencia de prensa previo a su reunión con su homólogo ucraniano, mostró optimismo y dijo a los periodistas que esperaba progresar después de semanas de conversaciones intensificadas destinadas a poner fin a la guerra de casi cuatro años con Rusia.

“Creo que tenemos los ingredientes de un acuerdo que es bueno para Ucrania, bueno para todos”, dijo Trump, diciendo que es “muy importante”. No hay nada más importante en mi libro".

También dijo que cree que Putin se toma en serio la paz con Ucrania, a pesar de los ataques rusos contra Ucrania poco antes de la reunión del domingo. “Yo sí. Creo que lo es. Creo que ambos lo son”, respondió Trump.

El presidente de Estados Unidos elogió a Zelensky por su valentía y su trabajo en un proyecto de propuesta de paz, que se esperaba que el líder ucraniano presentara a Trump durante su reunión.

“Vamos a hacerlo”, dijo Trump sobre el fin de la guerra. “Vamos a tener una gran reunión hoy. Este caballero ha trabajado muy duro, y es muy valiente, y su gente es muy valiente. Lo que han pasado, ninguna nación, muy raramente, ha tenido que pasar por esto. Así que, vamos a tener una muy buena reunión hoy”.

Señaló que planea volver a llamar a Putin después de la reunión con Zelensky para “continuar una negociación”. Dijo que también piensa hablar con los líderes europeos, a quienes Trump llamó “gente estupenda”.

Garantías de Zelensky

Zelensky ha estado trabajando con delegaciones de Estados Unidos y otros aliados occidentales en un borrador revisado de propuesta de 20 puntos que los líderes ucranianos dijeron el viernes que está “alrededor del 90% lista”. El líder ucraniano dijo a los periodistas que viajó hasta Mar-a-Lago porque “es muy importante” que “nuestros equipos hablen de estrategia”.

Y llegó a Florida con el plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington, presentado semanas atrás y ajustado en las últimas negociaciones entre delegaciones ucranianas y estadounidenses. En la agenda sobresalían dos temas clave: el futuro del Donbás, la región del este parcialmente ocupada tras la invasión rusa y cuya entrega total a Moscú es exigida por Trump, y la administración de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

En una imagen difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia el 30 de julio de 2022, la maquinaria militar rusa avanza en el este de Ucrania para controlar el Donbás, mientras las fuerzas ucranianas intensifican ataques en el sur para recuperar territorio. Foto: Archivo AP

Zelensky también buscaba consolidar los compromisos de seguridad mencionados por Trump. Para Kiev, cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto está supeditado a que Estados Unidos y sus aliados europeos ofrezcan garantías de defensa equivalentes a las que Ucrania tendría como integrante de la OTAN.

“El interrogante es qué garantía está dispuesto a darnos Trump”, dijo Zelensky el sábado, según la agencia estatal ucrania Ukrinform.

“Hay mucho por decidir antes de final de año”, declaró el domingo el líder ucraniano, que definió estos días como entre los de “mayor actividad diplomática” de los últimos 12 meses. “Que se tomen o no decisiones depende de nuestros socios, de quienes ayudan a Ucrania y de quienes ejercen presión sobre Rusia”, añadió, a modo de recado a Trump.

Llamada a Reino Unido

Después de llegar a Florida, Zelensky mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer.

“Hablamos sobre los preparativos para la reunión con el presidente Trump, así como de todos nuestros contactos con los socios europeos”, escribió Zelensky en la red social X.

“Le informé sobre la situación en el frente y sobre las consecuencias de los ataques rusos”.

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.



We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Trump, en declaraciones al medio Politico el viernes, dijo sobre el plan de Zelensky que “no tiene nada hasta que yo lo apruebe”. Añadió: “Así que ya veremos qué tiene”.

Llamada con Putin

Poco antes de la reunión en Mar-a-Lago, el mandatario republicano volvió a introducir un giro de guión de última hora. Faltaba poco para la cita, cuando éste anunció en un mensaje en su plataforma Truth Social que había hablado por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Trump la definió como una llamada “positiva y muy productiva”.

El encuentro entre Trump y Zelensky llegó finalmente pasadas las 13:25, hora de Florida. Ambos atendieron a la prensa brevemente a las puertas de Mar-a-Lago. Habló sobre todo Trump, que dijo: “Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. (Lo que salga de ellas) será bueno para Ucrania. Bueno para todos”. También afirmó que “habrá un acuerdo sólido de seguridad”, y que “las naciones europeas están muy involucradas”.

“La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo”, advirtió.

La llamada con Putin duró, según Moscú, unos 75 minutos, durante los cuales trató de convencer a Trump de que renuncie a ese plan de 20 puntos consensuado con Kiev y que vuelva al borrador de 27 puntos basado en lo que hablaron ambos mandatarios en agosto en Alaska. Es decir, al proyecto de una paz que dejaría Ucrania desarmada y concediendo territorio que Moscú no ha conquistado.

Con el antecedente de la llamada, estuvo aún menos claro, pese a los deseos del Ejecutivo ucraniano, que fuera a salir de Mar-a-Lago una gran conquista en el camino a la paz, indica un análisis del diario El País. La última vez que Trump habló con Putin antes de verse con Zelensky, este último se fue sin nada de una visita en octubre a la Casa Blanca, en la que contaba con amarrar un compromiso de misiles de largo alcance Tomahawk para Ucrania.

Los avances -lentos, pero seguros- de las fuerzas rusas en las últimas semanas indican además que Putin, pese a la presión de las sanciones sobre una economía que se asoma a la recesión y al brutal parte de bajas entre sus tropas, sigue sin parecer listo para aceptar una salida diplomática a una guerra que se encamina hacia su cuarto aniversario. El Kremlin no ha rechazado abiertamente el plan, y sigue pidiendo más negociaciones mientras no cesan sus ataques.

Putin y Trump acordaron mantener una segunda llamada tras el encuentro con Zelensky, según explicó este domingo Yuri Ushakov, asesor de Asuntos Exteriores del presidente ruso, y también lo confirmó Trump a la prensa. Moscú resaltó que este tiene prisa “por acabar con la guerra pronto”, aunque Putin insiste en sus exigencias sobre lo que considera la necesidad de afrontar sus “causas profundas”.

Situación en el frente

La última ronda de diplomacia estadounidense se produce poco después de que Rusia lanzara el asalto sostenido más largo del año contra Kiev, matando al menos a dos personas, hiriendo a docenas y dejando a muchos sin calefacción residencial en medio de temperaturas bajo cero en la capital ucraniana, señala CNN.

Rusia golpeó la capital y otras partes de Ucrania con cientos de misiles y drones el sábado, cortando la electricidad y el calor en partes de Kiev. Zelensky ha descrito los ataques del fin de semana como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz negociados por Estados Unidos, pese a que Trump dijo que cree que Putin y Zelensky se toman en serio la paz.

En la ciudad oriental de Sloviansk, el bombardeo mató al menos a una persona e hirió a varias otras, según Vadym Lyakh, un funcionario de la ciudad. Mientras tanto, los bombardeos en la ciudad de Kherson hirieron al menos a 10 civiles, según la oficina del fiscal de la región.

La situación en el frente sigue siendo difícil. Rusia afirma haber tomado Myrnohrad, que, junto con la vecina Pokrovsk, sirve como un centro logístico clave en el este de Ucrania.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, afirma que sus tropas también han capturado la ciudad de Hulaypole, en la región meridional de Zaporiyia.

Ventanas destruidas de un edificio al frente del que fue atacado por Rusia, en Kiev. Foto: Cristina Cifuentes

El Ejército ucraniano niega estos informes, afirmando que, aunque se están librando intensos combates en ambas ciudades, las fuerzas rusas no tienen el control.

Los combates se han intensificado recientemente en varias partes del frente, tanto en el este como en el sur.

La coincidencia con reuniones diplomáticas clave probablemente no sea casual, dice un análisis de la BBC.

Si las fuerzas de defensa ucranianas tienen dificultades para detener las ofensivas rusas, será mucho más difícil para Zelensky y su equipo convencer a Donald Trump de que incluya las demandas clave de Ucrania en el acuerdo de paz.

Rusia lo sabe, y al intensificar los ataques en el frente, Moscú quiere debilitar la posición negociadora de Ucrania, indica la cadena británica.

Un auto dañado junto a un edificio residencial impactado por un ataque con drones en Kiev, Ucrania, el 29 de noviembre de 2025. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Aleksandr

Negociadores de Trump

Varios funcionarios y aliados de la administración republicana flanqueaban al presidente Trump mientras las delegaciones estadounidenses y ucranianas se sentaron para conversaciones en Mar-a-Lago.

Estaban presentes el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario de Defensa Pete Hegseth, el Presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Caine, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca para políticas Stephen Miller, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el yerno de Trump, Jared Kushner, y Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones en la Administración de Servicios Generales, quien estuvo presente en conversaciones con funcionarios rusos la semana pasada.

A los reporteros se les dijo que se fueran poco antes de que comenzara la reunión, según la prensa local.

Si bien Kiev y Washington han acordado muchos temas, la cuestión de qué territorio, si lo hay, se cederá a Rusia sigue sin resolverse. Mientras que Moscú insiste en obtener todo el Donbás, Kiev quiere que el mapa se congele en las líneas de batalla actuales.

Estados Unidos, buscando un compromiso, han propuesto una zona económica libre si Ucrania abandona el área, aunque sigue sin estar claro cómo funcionaría esa zona en términos prácticos.

Y los negociadores estadounidenses también han propuesto un control compartido sobre la planta nuclear de Zaporiyia. Las reparaciones de la línea eléctrica han comenzado allí después de otro alto el fuego local mediado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo la entidad el domingo.

Jared Kushner y Steve Witkoff. Foto: Archivo

El plan de 20 puntos se desvió de otro de 28 puntos liderado por Rusia, que surgió de las conversaciones entre Steve Witkoff, Jared Kushner, y el enviado especial ruso Kirill Dmitriev, y que se hizo público en noviembre.

Las conversaciones posteriores entre funcionarios ucranianos y negociadores estadounidenses han producido el plan de 20 puntos más amigable con Kiev, indica la agencia Reuters.